Nella splendida cornice di Villa Porticciolo (g.c.) sabato 1° ottobre si è svolta una serata di

altissimo profilo dal titolo “La chitarra di Lucio…canta Battisti” con la partecipazione di

Massimo Luca, artista di grande levatura e chitarrista storico di Lucio Battisti.

Quasi tre ore di concerto che hanno spaziato nel vastissimo repertorio di Lucio Battisti

attraverso la maestria di Massimo Luca, bravissimo ad emozionare il numeroso pubblico

presente anche con il racconto di diversi aneddoti vissuti in prima persona col grande

cantautore.

Una folta e calorosa partecipazione di pubblico ha reso la serata sotto le stelle veramente

indimenticabile. Il Circolo Culturale “Fons Gemina” esprime la sua piena soddisfazione per

l’esito della serata e si propone di organizzarne altre con la nuova bella stagione.

Un ringraziamento particolare alla famiglia Sangiovanni per la fattiva e imprescindibile

collaborazione.