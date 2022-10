District Dance Festival: laboratori, spettacoli e incontri a Roma

Dall’8 al 16 ottobre arriva a Roma la prima edizione di District Dance Festival, kermesse dedicata alla danza contemporanea, ideata e organizzata dalla compagnia Atacama di Patrizia Cavola e Ivan Truol: oltre 10 eventi, tra laboratori, spettacoli e incontri che avranno luogo presso il Teatro Marconi, spazio multidisciplinare nel quartiere Ostiense e la Scatola dell’Arte di San Lorenzo. District Dance Festival è un progetto promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, ed è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Siamo lieti di invitarvi mercoledì 5 ottobre alle ore 11 presso Amka Social Hub, in via dei Reti 23 (Roma) alla presentazione di District Dance Festival in cui verranno illustrate le attività della manifestazione. Interverranno alla Conferenza la Direzione Artistica di District Dance Festival, i rappresentanti delle Istituzioni Locali e gli artisti coinvolti nella manifestazione.