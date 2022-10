Successo per il primo appuntamento del progetto ‘Rotary é Cultura’

Una serata piacevole e molto partecipata, all’insegna della cultura e del confronto. È stata questa la sensazione condivisa dai numerosi partecipanti all’Interclub promosso Mercoledì 28 Settembre scorso dal Rotary Club Cosenza Sette Colli insieme ai RC Presila Cosenza Est e Polistena. L’incontro, primo appuntamento del progetto “Rotary è Cultura” con la presentazione del libro “Un pupazzo nel buco” di Carmine Ortale (Luigi Pellegrini Editore), ha visto la partecipazione di Autorità rotariane, nonché di numerosi soci e graditi ospiti esterni, in presenza e in streaming su piattaforma Zoom. Tra essi, Anna Pia Diocesano, Presidente del RC Torino Palazzo Reale, Olderico Caviglia, Fondatore del Primo Rotary Eco club d’Italia a Milano, e Giovanna Mastrotisi, già Governatrice del Distretto 2031 Alto Piemonte e Valle d’Aosta e Presidente della Fellowship Internazionale FRACH per i Beni culturali.

A introdurre i lavori è stata Marcella Giulia Lorenzi, Presidente del RC Cosenza Sette Colli, la quale ha sottolineato l’importanza della cultura come volàno di crescita per ogni territorio. Con l’autore Carmine Ortale, cardiologo cosentino con la passione della letteratura e della filosofia, ha dialogato Luigi Caputo, Presidente della Commissione Comunicazione e Immagine Pubblica del RC Cosenza Sette Colli, il quale ha evidenziato quanto il romanzo di Ortale, al di là della trama che connota una vicenda che dal rosa passa al giallo, offra diversi spunti di riflessione su concetti di fondamentale importanza quali il tempo e la libertà. “Libertà”, ha affermato Luigi Caputo parafrasando Giorgio Gaber, “che ha il suo massimo compimento quando si trasforma in partecipazione, e quando ciascuno offre il proprio contributo per il miglioramento dell’intera comunità”.

È stata in proposito citata dai relatori la recente esperienza “Il Rotary Nutre l’Educazione”, un progetto di Rotary Italia che ha visto la partecipazione del RC Cosenza Sette Colli e la collaborazione di tutti i RC del Distretto 2102, guidato dal Governatore Gianni Policastri, che lo scorso 24 Settembre a Catanzaro hanno predisposto e confezionato numerose razioni alimentari (in tutto sono state più di 500.000 quelle realizzate in tutta Italia) per i pasti delle mense scolastiche destinati a 2850 bambini dello Zimbabwe. La Presidente Lorenzi, ancora emozionata dall’esperienza, ha comunicato con orgoglio che più della metà dei soci e i loro familiari hanno contribuito al service.

Le letture di brani tratti dal romanzo di Ortale sono state affidate a Edoardo Maruca, giornalista cosentino, la cui voce ha perfettamente interpretato i dialoghi tra i personaggi del romanzo offrendo alla platea l’impressione di trovarsi davvero a contatto con loro. A Fernando Loizzo, Presidente del RC Presila Cosenza Est, e a Sarilena Stipo, Presidente RC Polistena, il compito di concludere l’incontro con le loro riflessioni che hanno confermato la bontà dell’iniziativa e dei contenuti oggetto di confronto.

A breve sarà diffuso il calendario dei prossimi appuntamenti del RC Cosenza Sette Colli, che comprenderanno non solo altre iniziative del progetto “Rotary è Cultura”, attraverso cui il club intende promuovere le opere di autori contemporanei, ma anche diverse attività di stampo socio-culturale su tematiche di attualità, arte, cultura e tecnologia, incontri e mostre a tema scientifico con particolare attenzione a temi quali l’equità e l’inclusione.