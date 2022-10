Convegno Coldiretti Calabria mercoledì 19 ottobre p.v. a Catanzaro

Mercoledì 19 ottobre p.v. con inizio alle ore 10,30 nella suggestiva cornice dell’agriturismo Basilea in località Barone a Catanzaro, si terrà un interessante convegno promosso da Coldiretti Federpensionati e incentrato nel rapporto intergenerazionale tra senior e giovani. La Coldiretti crede molto in questo passaggio di testimone che è una realtà nelle campagne calabresi. Dopo i saluti di Fabio Borrello, presidente Coldiretti di Catanzaro- Crotone e Vibo interverranno: Claudio Venditti Presidente Forum Famiglie Calabria, Maria Antonietta Mascaro responsabile Coldiretti Donne Impresa, Roberto Cosentino Dirigente Generale Dipartimento Lavoro e Welfare Regione Calabria, Enrico Parisi Delegato Regionale giovani Impresa Calabria, Anna Pirillo Dietista Nutrizionista, don Nicola Macculi Consigliere Ecclesiastico Coldiretti Nazionale, Gianluca Gallo Assessore Regionale Agricoltura, e Forestazione, mons. Claudio Maniago Arcivescovo Metropolita Catanzaro- Squillace. Le conclusioni saranno svolte da Giorgio Grenzi Presidente Nazionale Federprensionati Coldiretti. Modererà l’incontro Elvira Leuzzi presidente Regionale Federpensionati. E’ un’opportunità di valorizzazione e affermazione del ruolo dei Senior nella vita quotidiana con momenti di formazione e valorizzazione oltre che un’occasione utile anche per rafforzare l’integrazione delle diverse anime che partecipano alla vita sindacale della Coldiretti, con l’intento di seguire un unico filo conduttore legato alle radici storiche dell’attività e a dare risposte utili alle nuove generazioni impegnate nel settore agricolo e agroalimentare calabrese.