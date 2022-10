Tre suicidi in carcere in tre giorni. 70 suicidi dall’inizio dell’anno. È ora di intervenire

Tre suicidi in carcere in tre giorni – ieri a Firenze un giovane marocchino di 29 anni,

mercoledì ad Oristano un detenuto di 45 anni e martedì a Cagliari un giovane di 34 anni si

sono tolti la vita – fanno salire a 70 il numero di suicidi dall’inizio dell’anno, un numero mai

registrato prima (nell’anno più negativo, il 2018, ci sono stati 67 suicidi nell’intero anno). Ad

affermarlo è il segretario generale del S.PP., Aldo Di Giacomo, sostenendo che non è più

tempo di indignazione e protesta ma di misure ed azioni urgenti prima fra tutte per attuare

la più efficace prevenzione dei suicidi con servizi e personale di assistenza psicologica. Per

tutta l’estate con il nostro tour attraverso una sessantina di carceri ed iniziative di

mobilitazione – aggiunge – abbiamo messo al centro la denuncia di una situazione nelle

carceri insostenibile e non più tollerabile. Dopo cinque suicidi a metà ottobre non ci sono

altri termini da usare: è una vera e propria mattanza che lo Stato, a cui sono in custodia i

detenuti, non può ulteriormente sottovalutare. Non c’è più tempo da perdere. La campagna

elettorale è finita: si passi ai fatti. Ci sono azioni, misure, provvedimenti che si possono e si

devono attuare nei primi 100 giorni di attività del nuovo Parlamento e del nuovo Governo.

La promessa della Ministra Cartabia di introdurre nelle carceri 2mila psicologi per chi la

sostituirà deve diventare un impegno da tradurre in fatti concreti attraverso l’istituzione di

almeno uno sportello di assistenza psicologica in ogni istituto penitenziario. Ma – avverte Di

Giacomo – dietro l’angolo, nel processo di cambiamento della politica penitenziaria del

Governo che verrà, c’è un rischio da scongiurare: se il cambiamento non sarà sostenuto da

scelte mirate, accompagnate dalla condivisione dei sindacati del personale penitenziario,

nello specifico quelli che conoscono le problematiche incancrenite e lasciate in eredità dal

Governo ancora in carica, gli effetti potrebbero trasformarsi in un boomerang contro chi

pure ha propositi di rimettere ordine delle carceri. Occorre dunque grande equilibrio per

rispondere alla ventata di buonismo che si è diffusa negli ultimi anni con il risultato, sotto

gli occhi di tutti, del carcere diventato luogo di impunità – dove è consentito ai criminali più

violenti fare di tutto e di più e soprattutto svolgere la “caccia all’agente” – procedendo con

misure e provvedimenti di riequilibrio del sistema penitenziario. Il pericolo che ravvisiamo,

mettendo in guardia la coalizione politica che ha vinto le elezioni e si appresta a governare

– aggiunge Di Giacomo – è che in caso di cambiamenti troppo veloci ad approfittarne siano

i clan e le organizzazioni criminali e i loro fiancheggiatori di diverso orientamento. Per

questa ragione pensiamo che il confronto debba intensificarsi per ragionare insieme su

quale percorso individuare perché il nuovo Governo affronti l’emergenza carceraria con

misure adeguate a cominciare dagli sportelli di assistenza psicologica per prevenire i suicidi.