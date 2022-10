“Il traffico di droga e cellulari a Poggioreale che coinvolge anche il Garante dei Detenuti

nominato dal precedente sindaco del Comune di Napoli scoperchia la realtà di questo

carcere dove, come accade in quelli campani, stupefacenti e telefonini circolano in quantità”.

Ad affermarlo è il segretario generale del S.PP. (Sindacato Polizia Penitenziaria) Aldo Di

Giacomo che aggiunge: “in questa inchiesta giudiziaria va rapidamente accertata la

responsabilità del Garante, figura che in più occasioni abbiamo criticato per atteggiamenti e

comportamenti disinvolti, sino a chiederne, in tempi non sospetti, la rimozione. Le accuse

contro di lui sono particolarmente pesanti e non nuove, come conferma la precedente

condanna per alcuni anni per droga. Tra l’altro è incomprensibile che sia rimasto al suo

posto nonostante il cambio di Amministrazione Comunale a Napoli. Una vicenda questa che

attesta la totale incapacità della politica ad occuparsi seriamente del sistema penitenziario e

rinnova la necessità per il nuovo Parlamento e il Governo che sarà nominato di rivedere la

normativa sui Garanti dei Detenuti ai quali sono affidati troppi incarichi delicati per la

sicurezza del carcere.

C’è poi da affrontare la complessa questione tossicodipendenti in carcere che resta ai livelli

più alti degli ultimi 15 anni: sono circa 18mila, poco meno del 30% del totale. Altri 6mila in

associazione con l’art. 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti

o psicotrope, 9%), un migliaio esclusivamente per l’art. 74 (1,5%). È una presenza che resta

maggiore anche rispetto al picco post applicazione della Fini-Giovanardi (27,57% nel 2007),

alimentata dal continuo ingresso in carcere di persone “tossicodipendenti”. E si badi che il

costo della sola carcerazione per droghe è oltre 1 miliardo di euro l’anno.

E’ arrivato il momento – alcuni suicidi avvenuti lo impongono – afferma Di Giacomo – che la

questione “detenuti tossicodipendenti” si affronti nei modi e con gli strumenti più idonei,

tanto più che come riprovano i continui sequestri di stupefacenti nei nostri penitenziari c’è

uno spaccio diffuso alimentato dai gruppi criminali che lo controllano dentro e fuori dal

carcere. Con l’aggravante che i detenuti tossicodipendenti sono i più fragili e usati come

manovalanza per “lavori sporchi”, aggressioni ad agenti e mini rivolte.

Quanto alla diffusione dei telefonini sono indispensabili misure drastiche di controllo per

mettere fine all’ingresso di cellulari con ogni mezzo, dai droni alle palle da tennis, alla

consegna diretta. È risaputo che boss e affiliati ai clan continuano a comandare operazioni e

traffici sui territori con il telefono comodamente dalla cella”.