Ordine Medici Catania, verso le nuove elezioni

CATANIA – La data fissata per la seconda convocazione si avvicina. Dal 21 al 25 ottobre i Medici e gli Odontoiatri della provincia di Catania sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo Consiglio direttivo, che governerà la categoria per il prossimo quadriennio (2023-2026), i componenti della Commissione Albo degli Odontoiatri e il Collegio dei Revisori.

Alla prima chiamata non è stato raggiunto il quorum richiesto di 4.068 iscritti, dunque l’assemblea elettorale è riprogrammata per gli oltre 10mila camici bianchi della provincia di Catania in seconda convocazione presso l’Hotel Nettuno nei giorni 21-22-23-24-25 ottobre dalle 9 alle 19 (quorum 1/5 degli iscritti).

«Invitiamo tutti i colleghi della provincia di Catania a recarsi alle urne – sottolineano i rappresentanti del Consiglio OMCeO di Catania – Esprimere il consenso è atto fondamentale per partecipare attivamente alla vita del nostro Ordine professionale. Non ottenere il quorum di partecipazione (2.034 iscritti su 10.170), costringerebbe l’organizzazione a un’ulteriore chiamata elettorale, con le inevitabili spese che graverebbero sulle casse dell’Ordine. Per questo motivo è necessario che dal 21 al 25 ottobre tutti gli iscritti all’OMCeO di Catania partecipino alle votazioni per eleggere il nuovo Consiglio direttivo, i componenti della Commissione Albo degli Odontoiatri e il Collegio dei Revisori».

La squadra uscente è riconfermata quasi del tutto nella nuova lista unica denominata “ORDINE”. Si è deciso di dare maggiore forza a una “squadra” che ha ottenuto la fiducia della categoria per il lavoro svolto nel precedente mandato.

Ecco le candidature per il rinnovo dei 15 componenti del Consiglio Direttivo. Lista denominata ORDINE: Ignazio La Mantia (detto Igo), Giuseppe Liberti, Salvatore Iannuzzi, Adriana Di Gregorio, Alfio Saggio, Giovanni Francesco Di Fede (detto Gianfranco), Sebastiano Ferlito, Elisabetta Battaglia (detta Elisa), Antonino Gurgone (detto Nino), Santo Bonanno, Salvatore Martino Curatolo, Marcello Scifo, Antonino Di Guardo (detto Nino), Giuseppe Antonio Luigi Distefano, Tommaso Piticchio (detto Thomas).

Candidature per il rinnovo dei componenti Collegio dei Revisori. Lista denominata ORDINE: Nicolò Sofia, Ermanno Vitale; supplente Antonio Fusco.

Candidature per il rinnovo dei cinque componenti Commissione Albo Odontoiatri. Lista denominata “NOI ODONTOIATRI”: Gian Paolo Marcone, Ezio Nunzio Campagna, Andrea Mangiameli, Giovanni Barbagallo, Maria Laura Leotta.