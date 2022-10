ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI CENTRO STORICO,FATTO POSITIVO

In un momento così critico per l’economia, a tutte le latitudini, avvertito ancora più severo da quanti resistono allo spopolamento dei centri storici, continuando ad investire nelle proprie attività, la nascita di un’associazione di commercianti è, senz’altro, da accogliere come un fatto positivo.

È quanto dichiara l’assessore provinciale Adele Olivo complimentandosi ed augurando buon lavoro al sodalizio guidato dal presidente Vincenzo Natozza che nei giorni scorsi ha ufficializzato la nascita di questa esperienza che raccoglie più di 40 soci.

La volontà, la passione e l’amore per la propria Città manifestati attraverso questo progetto di condivisione – aggiunge la Olivo – non può lasciare indifferenti le istituzioni che devono trovare in questo organismo un interlocutore privilegiato, per raccogliere istanze e costruire e trovare insieme soluzioni e percorsi di crescita.