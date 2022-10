Anci Calabria, ieri a Lamezia Terme l’incontro con il gruppo consiliare regionale del PD

Si è svolto ieri pomeriggio nella Sede Regionale PD a Lamezia Terme un proficuo incontro tra una delegazione del Direttivo di ANCI Calabria guidata dal Presidente, Avv. Marcello Manna , ed il Gruppo Consiliare Regionale del PD a seguito di un espresso invito da parte del medesimo Gruppo volto ad interloquire sulle grandi ed importanti tematiche che riguardano il territorio calabrese.

Il Presidente Manna ha ringraziato il capogruppo Mimmo Bevacqua ed i Consiglieri Regionali presenti per l’invito e la disponibilità dimostrata.

Nel confronto sono intervenuti i componenti del Direttivo di ANCI Calabria Stasi, Varacalli, Panetta e Celi e si è discusso in primis sulle problematiche riguardanti il settore idrico e sui rifiuti, che adesso fanno capo alla Multiutility Calabrese che li gestisce.

Si è poi passati ai fondi del PNRR, ad Azienda Zero , alla legge regionale sulla polizia locale, al digitale, alla legge sulla forestazione, ai CIS fino alla questione inerente il caro bolletta.

Infine, sulla realizzazione delle opere pubbliche che per il lievitare esponenziale dei costi e considerando che in Calabria ci sono 37 Comuni in dissesto e 25 in pre-dissesto potrebbe portare in seguito ad un peggioramento di tale situazione con un notevole disagio per gli enti locali e relative popolazioni.

Tutti i partecipanti all’incontro hanno ritenuto opportuno che ci sia una attività di coinvolgimento e di partecipazione attiva degli Enti Locali, delle Associazioni di categoria ,delle Parti Sociali e del Terzo Settore di condivisione delle criticità affinché in concerto ed in collaborazione sinergica con la Regione Calabria si possa progettare un percorso che porti un miglioramento globale per le comunità calabresi.

L’ANCI Calabria rimane disponibile ad ulteriori incontri con le altre forze politiche al fine di raccogliere idee, nonché a partecipare ad iniziative di confronto per raggiunger il fine comune che è quello di sviluppare le condizioni di vita dei nostri territori.