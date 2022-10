Rende, il sindaco Manna incontra il ricercatore di fama mondiale Giovannino Silvestri

Ricevuto dal sindaco stamane in municipio Giovannino Silvestri, giovane ricercatore di fama internazionale originario di Rende.

“A Giovannino Silvestri mente brillante che, con la sua ricerca, dona speranza e fiducia nella scienza”: queste le parole impresse sulla targa consegnata dal primo cittadino al biologo trapiantato a Baltimora dove vive da dieci anni e studia come ricercatore associato nell’Istituto di Virologia umana dell’Università del Maryland.

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre ai genitori del medico, gli assessori Annamaria Artese, Lisa Sorrentino e Fabrizio Totera, la consigliera con delega al centro storico Romina Provenzano, oltre a don Domenico Sturino.

“Un onore aver questo illustre cittadino che con il suo lavoro offre possibilità di cura per malati affetti da leucemia mieloide cronica (Lmc)”, ha affermato Marcello Manna.

Il medico, durante lo stop forzato dalla pandemia, ha contribuito ad attivare all’ospedale di Cosenza una cura che evita le complicazioni delle conseguenze della polmonite, ha dichiarato: “nonostante vivo da tempo in America e d oggi sono arrivato a lavorare con Robert Charles Gallo, accademico statunitense, scopritore nel 1982 dell’origine retrovirale dell’AIDS, tengo molto alle mie radici ed è qui che mi sono formato e laureato. Ringrazio la mia città per questo importante riconoscimento”.