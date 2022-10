Riforma Cartabia e prime dichiarazioni neo Ministro Nordio: non è questo il carcere che vogliamo

“Dal 2 novembre prossimo, per effetto della cosiddetta riforma Cartabia, un esercito di

indagati sottoposti a misure cautelari sarà libero. Non è questo il modello di carcere che

vogliamo. Per questo come non abbiamo avuto alcun problema a riconoscere alla Premier

Meloni un buon approccio ai problemi del sistema penitenziario, altrettanto non abbiamo

alcuna difficoltà a mettere in guardia il nuovo Ministro di Grazia e Giustizia a non avallare

comportamenti e provvedimenti di chi l’ha preceduto”. Ad affermarlo Aldo Di Giacomo,

segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria, sostenendo che “destano

preoccupazioni le prime dichiarazioni del Ministro Nordio che vanno nella direzione di

procedere in continuità con l’ex Ministra Cartabia. È semplicemente improponibile ed

inaccettabile che dal mese prossimo, una serie di reati che finora erano punibili d’ufficio

(cioè anche senza richiesta della vittima) diventeranno perseguibili soltanto a querela, cioè

solo se la persona offesa chiederà esplicitamente all’autorità giudiziaria di indagare. Non è

questo il modo per superare il sovraffollamento delle carceri. Si pensi piuttosto – continua

Di Giacomo – ai tossicodipendenti e a quanti hanno problemi psichici che sono un terzo

della popolazione carceraria e andrebbero assegnati ad altre strutture non certo carcerarie.

Rivolgiamo dunque un appello al neo Ministro Nordio perché impedisca che le misure

cautelari già disposte dall’inizio di novembre decadranno immediatamente, con l’effetto che

centinaia di criminali, già ritenuti pericolosi da un giudice (quasi sempre perché recidivi),

lasceranno il carcere o i domiciliari per tornare a piede libero. Il documento di queste ore

dei procuratori generali che lancia l’allarme sulle «principali problematiche» che comporta

«la vigenza immediata di una parte significativa della nuova disciplina», con diversi

«adempimenti oggettivamente impossibili o comunque problematici senza adeguato

supporto» è un’ulteriore sollecitazione al nuovo Governo a bloccare gli effetti ereditati da

Cartabia. Credo che l’on. Meloni abbia assoluto bisogno di un incontro per acquisire

direttamente le informazioni necessarie che evidentemente il Ministro Nordio sottovaluta

sposando una strategia buonista non certamente in sintonia con il programma illustrato da

Meloni in Parlamento in materia di sistema penitenziario e giustizia. Pensiamo – conclude Di

Giacomo – che se il cambiamento che il Governo intende perseguire non sarà sostenuto da

scelte mirate, accompagnate dalla condivisione dei sindacati del personale penitenziario,

nello specifico quelli che conoscono le problematiche incancrenite e lasciate in eredità dal

Governo ancora in carica, gli effetti potrebbero trasformarsi in un boomerang contro chi

pure ha propositi di rimettere ordine delle carceri”.