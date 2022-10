Rocco Pardo Riconfermato Presidente della Sezione Territoriale ANCRI di Reggio Calabria

Sabato 29 ottobre presso l’Auditorium “Arcoiris” di Via Prato a Palmi, si è tenuta l’assemblea elettiva dei soci ANCRI della provincia di Reggio Calabria per il rinnovo del direttivo. Hanno partecipato oltre ai soci della provincia Calabrese, il Consigliere Nazionale con delega per la Calabria Cav. Dr. Gaetano Paduano. L’associazione presente in tutta Italia con delegazioni anche all’estero, riunisce gli insigniti al merito della Repubblica Italiana. La stessa si propone di favorire l’incontro e la conoscenza fra persone accomunate dagli stessi valori morali e stabilire rapporti di fratellanza, al fine di dare concretezza agli ideali e ai principi cui gli stessi si ispirano. Inoltre, intende offrire attraverso l’impegno in favore della comunità una reale e tangibile continuità delle motivazioni che, a suo tempo, hanno dato origine alla concessione dell’onorificenza da parte del Presidente della Repubblica Italiana”. Parati sumus iterare è il motto dell’ANCRI che ripropone l’ardire dei sentimenti più nobili di ogni insignito, l’etica e l’essenza della vita di soggetti liberi e responsabili, di uomini semplici che hanno saputo con sentita abnegazione tradurre la loro missione in atti concreti di solidale altruismo. Il Presidente Rocco Pardo ha evidenziato che: “In terra di Calabria alita sovente il vento insidioso della provvisorietà e tutto sembra subire l’inesorabile destino della subdola rassegnazione. Nel suo piccolo ogni iniziativa messa in atto con solerte generosità da parte dei soci dell’ANCRI, non può che animare i nobili sentimenti dei tanti Calabresi che costudiscono ancora inalterati i sani principi della Costituzione. “Il nostro ruolo nella società, per quello che abbiamo rappresentato ci impone l’impegno morale e civile per reiterare con rinnovato slancio le motivazioni che hanno sancito il titolo onorifico. Il nuovo direttivo della Sezione Territoriale ANCRI di Reggio Calabria risulta così composto: Presidente Cav. Dr. Rocco Pardo; Vicepresidente Cav. Vito Taverniti; consiglieri: Cav. Rocco Gagliardi; Cav. Fortunato Mangiola; Cav. Giuseppe Pipari; Cav. Angelo Speciale.