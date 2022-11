Città senza barriere, a Rende incontro tra il sindaco Manna e la consulta per Accessibilità

Incontro del sindaco Marcello Manna in municipio oggi pomeriggio a Rende con la consulta Accessibilità e decoro urbano.

Il primo cittadino, accompagnato dall’assessore Annamaria Artese, ha accolto i membri Giovanni Bilotti, Paola Giuliani e Natale Salerno che hanno illustrato le prossime attività della consulta.

Prima della serie di azioni dell’organo istituzionale sarà l’insediamento presso il comune di un presidio permanente a salvaguardia della vivibilità e dell’accessibilità dell’area urbana rendese.

“Siamo lieti -ha sottolineato a margine dell’incontro, il sindaco Manna- che la Consulta per l’accessibilità e il decoro urbano sia composta da tre professionisti di alto livello nel settore dell’Universal Design, tre eccellenze della società civile al servizio della comunità con una visione lungimirante: supportare l’amministrazione comunale nella costruzione di un’area urbana moderna e a misura di tutti i cittadini e le cittadine, in qualunque condizione personale si trovino”.

I membri della Consulta hanno poi assicurato al primo cittadino massima attenzione e impegno per garantire alle persone con disabilità l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, come ad ogni altro servizi aperto e/o offerti al pubblico. Inoltre la Consulta promuoverà azioni volte ad assicurare la vivibilità dell’area urbana, la diffusione della cultura della preservazione del territorio, dell’accessibilità come strumento indispensabile per il miglioramento dell’ambiente urbano e la sostenibilità della mobilità, oltre alla tutela e la valorizzazione del decoro urbano, anche incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini e della società civile.

“Crediamo che in questi anni abbiamo agito cercando sempre di garantire il diritto dei diversamente abili alle pari opportunità, in modo da prevenire e contrastare condizioni di disagio e di marginalità. La creazione del parco inclusivo più grande d’Europa all’interno del Robinson, la cittadella degli sport paralimpici, il nuovo centro per l’autismo, il primo liceo totalmente accessibile, oltre ai percorsi di autonomia che andremo a realizzare grazie al PNRR, sono solo alcune delle azioni incisive e condivise già avviate dalla nostra amministrazione. La consulta andrà dunque ad affiancare il nostro lavoro proponendo interventi che possano favorire la partecipazione a pieno titolo alla vita sociale delle persone con disabilità, favorendone l’autonomia e l’indipendenza. Vogliamo garantire la tutela trasversale e organica dei diritti dei disabili e la promozione del decoro urbano proprio per costruire una città accessibile, sostenibile, inclusiva”, ha concluso Man