Ultimo appuntamento per la rassegna Nuove Varianti al Teatro Villa Pamphilj di Roma, domenica 6 novembre alle ore 11.30. Di scena DOMANI I GIORNALI NON USCIRANNO di Veronica Raimo, con Alessandra Chieli e la regia di Emilio Barone e Massimiliano Ferrari.

Breve dramma per aeroporti.

Una donna ha appena perso la coincidenza per il suo volo e non sa quando potrà imbarcarsi sul prossimo. Sono mesi che si sta preparando a questa partenza: vuole essere perfetta per raggiungere l’uomo che la sta aspettando. Si troverà di fronte a elefanti nella stanza, gatti di Schrödinger, astinenza da nicotina e ai migliori dubbi della sua vita. Nell’infinito tempo dell’attesa avrà finalmente modo di perdere tutto ciò che l’ha portata lì, a cominciare dalla sua perfezione.