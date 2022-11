“Racconti sonori e disonori” di Antonio Dambrosio 6ET

Esce in tutti gli store musicali “Racconti sonori e disonori”, il nuovo progetto musicale di Antonio Dambrosio edizioni Terre Sommerse.

Il disco mette al centro dell’attenzione da un lato le tematiche relative all’immigrazione e al disagio sociale, interpretate come pagine dolorose della storia passata e presente, dall’altro parole di speranza, tramite testi di autori come Edmondo De Amicis, Pier Paolo Pasolini (di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita), Gëzim Hajdari (uno dei più importanti poeti albanesi contemporanei), Toshiro, oltre che ad una rielaborazione musicale di “Lili Marleen”.

Sono le parole di questi scrittori e poeti, ma anche di altri, a guidare nei “racconti sonori” del musicista engagé (come si diceva un tempo) e i “disonori” di una società umana sempre meno compassionevole per effetto del suo crescente sradicamento da ciò che per millenni abbiamo chiamato “vita”.

Il progetto, inoltre, torna a riflettere sui momenti più bui della storia dell’umanità. Attraverso linguaggi musicali differenti che rappresentano diversi contesti culturali, dal Jazz al popolare, fino alla musica contemporanea; il progetto vuole raccontare, da un punto di vista “sonoro”, i reiterati “disonori” nel corso della storia, e, allo stesso tempo, dare in “un attimo” parole di speranza.

Ma senza dare ulteriori anticipazioni vi invitiamo a visitare il sito: https://www.terresommersegroup.com/store/p881/RACCONTI_SONORI_E_DISONORI_-_Antonio_Dambrosio_6ET.html e ascoltare l’ultimo lavoro musicale di Antonio Dambrosio!

Un ringraziamento particolare va alla moglie Lucia Perrone e ai figli Serena e Lorenzo per il sostegno e la condivisione, nonché a Vittorino Curci per la recensione e ad Antonio Nitti per le foto e la sua disponibilità.