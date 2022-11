Rende, il municipio si illumina di bianco

Si illuminerà di bianco la casa comunale di Rende in occasione di Illumina Novembre, mese dedicato alle iniziative di sensibilizzazione al cancro del polmone o, in inglese, Lung Cancer, promosso in Italia da ALCASE, Alliance Lung Cancer Advocacy Support Education, organizzazione non-profit attiva da più di vent’anni con progetti di prevenzione, supporto e informazione ai malati.

“La nostra amministrazione comunale ha da subito aderito a tale iniziativa. Riteniamo che porre l’attenzione dell’opinione pubblica verso una patologia così diffusa sia doveroso. Inoltre è importante sostenere la ricerca, ancora gravemente sotto-finanziata, che in questi anni ha fatto enormi progressi nella cura di tale malattia offrendo migliori possibilità e buona qualità di vita. Inoltre è fondamentale mantenere alta l’attenzione e promuovere prevenzione e attività di screening.”, ha dichiarato il primo cittadino Marcello Manna.