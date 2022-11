ESPERIENZA BARBIERI PROTAGONISTA IN MESSICO

L’esperienza Barbieri protagonista al 7° Forum della Gastronomia Messicana a Guadalajara, evento Unesco dedicato alla cucina della tradizione. A parteciparvi è stata Laura Barbieri che, insieme ad una delegazione di ambasciatrici della cucina tradizionale, a ristoratrici professioniste dell’America Latina e della Spagna, ha presentato alla platea internazionale ricette e piatti della memoria.

A coinvolgere Laura Barbieri in questa nuova esperienza oltre i confini nazionali, è stata Patrizia Nardi, WHE (World Heritage Expert), esperta in valorizzazione del patrimonio culturale e candidature UNESCO, responsabile del progetto Italia-Messico nel contesto del Foro Mundial che ha lavorato con il Conservatorio de la Gastronomia Mexicana e la Secreteria de Cultura dello Stato di Jalisco.

La Nardi ha voluto comparare la cultura messicana a quella calabrese, selezionando aree geografiche con caratteristiche culturali e gastronomiche diverse ma unite allo stesso modo nella salvaguardia di patrimoni secolari, come la cucina arbëreshe, quella grecanica e la cucina della tradizione calabrese pura.

Il cibo di qualità, autentico e tradizionale – è il commento entusiasta che la Barbieri fa di questo percorso conclusosi nei giorni scorsi – rappresenta un elemento importante della storia di un popolo e del loro patrimonio culturale, ovunque nel mondo. Siamo soddisfatti di aver portato il nostro contributo in un evento dal respiro internazionale.

È un vero e proprio racconto emozionale quello che Laura Barbieri ha presentato nel corso del Carrousel Gastronomico con la preparazione degli zafarani cruschi con le olive nere ed i rascatieddri, i tipici gnocchetti altomontesi che hanno letteralmente conquistato tutti.

Il Forum mondiale di gastronomia ha messo in luce le peculiarità alimentari di diversi popoli e le affinità con la nostra terra, evidenziando il ruolo fondamentale delle donne nel trasmettere i sapori e i saperi casalinghi di un tempo alle nuove generazioni.

A nome della Famiglia Barbieri, Laura coglie l’occasione per ringraziare per la straordinaria esperienza Patrizia Nardi e Alessandra Mazzei, trait d’union di questa straordinaria opportunità; Gloria Lopez Morales, Direttore del Conservatorio de la Gastronomìa Mexicana e Franscisco Lopez, esperto Unesco di altissima levatura, umana e professionale, per l’accoglienza ed il supporto.