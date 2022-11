Agente penitenziario suicida a Siracusa, il quinto dall’inizio dell’anno, 61 i suicidi in divisa

Il suicidio a Siracusa dell’agente penitenziario, il quinto di quest’anno, è sempre difficile e

doloroso da commentare ma, per chi ha responsabilità di rappresentanza sindacale, è

soprattutto una nuova e doverosa occasione per interrogarsi sulle motivazioni e per

riaccendere l’attenzione sulle condizioni di lavoro del personale penitenziario sempre più

segnate da turni estenuanti anche per la carenza di personale e da stress determinato dalle

continue aggressioni da parte di detenuti. Ad affermarlo è il segretario generale del S.PP.,

Aldo Di Giacomo, per il quale diventa indispensabile indagare motivi e cause di un suicidio

avvenuto a poche ore da una cena con colleghi senza che nessuno abbia colto alcun

segnale. Secondo l’Osservatorio Suicidi in Divisa in questi primi dieci mesi dell’anno sono 61

i suicidi; l’anno scorso erano stati 57, nel 2020 sei in meno e l’anno prima ben 69. In

dettaglio nel 2022 così suddivisi: 12 carabinieri (di cui 5 carabinieri forestali); 7 nella Guardia di

finanza; 3 dell’Esercito; 5 della Polizia penitenziaria (più un tentativo di suicidio); 21 della Polizia di

Stato, di cui uno da poco in pensione (più 3 tentativi di suicidio); 5 della Polizia locale; 4 guardie

giurate; 2 Vigili del fuoco; 1 dell’Aeronautica militare. Il carcere paga il prezzo più alto di vite

umane aggiungendo i 76 suicidi di detenuti, numeri mai così alti sinora. Ma i “freddi

numeri” – aggiunge Di Giacomo – non danno l’idea precisa del dramma umano che vive chi

arriva alla scelta di togliersi la vita. Significativo, in quanto buona base di partenza, è il

parere di chi ha curato lo studio per l’Osservatorio: “I fattori patologici sono riconducibili ad

alcune gravi e anacronistiche storture presenti nel mondo militare e delle forze di polizia:

trasferimenti di sede, giudizi caratteristici, sanzioni disciplinari e benemerenze. È indubbio

quanto la dimensione del benessere/malessere individuale sia fortemente legata al contesto

lavorativo nel quale i militari si trovano inseriti, e la percezione di tale dimensione è strettamente

correlata alle dinamiche interattive e relazionali, ai conflitti emotivi che ne possono scaturire.

I conflitti emotivi e sociali in ambienti di lavoro sono segni del tentativo dell’individuo di far

fronte a una situazione di disagio psicologico e interpersonale”. Dunque non può che crescere

la nostra preoccupazione specie per alcuni fattori tra i quali l’età media alta, organici ridotti,

turni massacranti, le sanzioni e i provvedimenti disciplinari. il numero dei “suicidi in

divisa” segna un incremento allarmante. Quello che si può e si deve fare e lo chiediamo al

nuovo Ministro e al nuovo Parlamento è predisporre misure ed azioni, anche in campo di

assistenza socio-sanitaria e psicologica, per rendere il lavoro degli uomini e delle donne in

divisa prima di tutto più sicuro e meno stressante.