DESTINAZIONE TROPEA SUI TRAM IN COSTA AZZURRA

Degustate, assaporate e apprezzate Tropea. Sono, questi, i messaggi che sui tram di Nizza e Montecarlo, in Costa Azzurra hanno accompagnato l’immagine del Borgo dei Borghi, con il celebre scoglio di Santa Maria dell’Isola, impreziositi da alcune delle sue produzioni agroalimentari più celebri, come la Cipolla Rossa di Tropea Igp Calabria, la ‘Ndujia di Spilinga ed il Pecorino del Monte Poro.

È successo durante la Settimana della cucina italiana nel Mondo conclusasi nei giorni scorsi che ha visto l’esperienza del Principato di Tropea insieme a tutto il territorio protagonista di una nuova straordinaria occasione di promozione condivisa con il Gal Terre Vibonesi, partner dell’evento insieme all’assessorato regionale all’agricoltura guidato da Gianluca Gallo.

Continua e si rafforza – dichiara il Sindaco – l’impegno dell’Amministrazione Comunale, in stretta sintonia a sinergia col Gal e Regione Calabria, nella proiezione e reputazione internazionale della destinazione turistica, culturale e identitaria, con il suo patrimonio di produzioni agroalimentari, icona indiscussa del Made in Calabria in Italia e nel mondo.

Produzioni autentiche dei nostri territori, agricoltura di qualità, comunicazione strategica, capacità ricettiva e servizi al cittadino ed all’ospite, marketing territoriale e turismo eno-gastronomico rappresentano – continua il Primo Cittadino – sostanza e strumenti formidabili per continuare ad investire sulla percezione di Tropea, del territorio e dell’intera regione come una destinazione esperienziale, inedita ed inesplorata, ricca di marcatori identitari distintivi e capace di condividere col visitatore – aggiunge – emozioni indimenticabili.

È, questo – sottolinea – il messaggio semplice e diretto che abbiamo voluto trasmettere anche in questa bella, importante ed efficace campagna d’Oltralpe condivisa col Gal Terre Vibonesi che ringrazio insieme all’assessore regionale Gallo, nella consapevolezza – conclude Macrì – che è così che si investe e si fa vera ed utile promozione per i nostri territori.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della proficua collaborazione avviata dall’Amministrazione Comunale con la Camera di Commercio Italiana a Nizza attraverso il progetto 10 Comuni che ha visto Tropea, unico comune calabrese protagonista in Primavera in una importante vetrina di marketing territoriale in Costa Azzurra; amicizia e collaborazione ricambiata e rafforzata con la partecipazione lo scorso ottobre al Tropea Forum Euromed sui Turismi del presidente della Camera nizzarda Agostino Pesce.