CORIGLIANO-ROSSANO | CON AMARELLI IL PANETTONE

Cioccolato fondente, clementine candite e liquirizia pura. Lievitazione naturale a 36 ore e solo ingredienti di prima qualità per il Panettone tradizionale, in edizione limitata, dell’esperienza imprenditoriale e familiare Amarelli che sceglie per le feste natalizie l’arte di MT Massimiliano Tagliaferro, Dolciere in Corigliano-Rossano.

Promozione delle professionalità e valorizzazione dei profumi e dell’identità agroalimentare del territorio. È questo – sottolineano Fortunato e Margherita Amarelli, rispettivamente Amministratore Delegato e direttore commerciale e marketing dell’azienda calabrese alla 11esima generazione – la visione di questa collaborazione.

Contenuto in una raffinata confezione regalo, con le immagini vintage tipiche del brand conosciuto in tutto il mondo come i bambini che giocano sulla neve o gli gnomi con le bacchette di liquirizia, il Panettone Amarelli si può acquistare nel Factory Store oppure sull’eshop Amarelli.

Il dolce delle feste è stato realizzato nel laboratorio artigianale di via Giovambattista Palatino, calligrafo rossanese del XVI secolo al quale si deve il carattere di scrittura utilizzato in tutto il mondo, tra i probabili Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria, Anna e Massimiliano Tagliaferro, eredi di una tradizione pasticciera che pesca ricette e metodi di lavorazione nella memoria del territorio la produzione dei dolci tipici delle feste è già all’opera: dai panettoni classici a quelli profumati di limoncello, strega e pistacchio, dai torroni ai crustuli, fino all’immancabile pasta a confetti al miele.