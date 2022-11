Ricordo di Ezra Poud

In una sala gremita di amici della cultura e appassionati della poesia si è svolto l’incontro in coccasione del cinquantesimo dalla scomparsa di Ezra Pound che resta con affetto nel cuore di tanti rapallini .

L’evento del Circolo Cultrale Fons Gemina di Rapallo ha visto sabato 26 u.s. il Prof. Massimo Bacigalupo e lo scrittore Federico Arduino leggere, commentare scritti di Pound e ricordare la sua presenza a Rapallo con informazioni inedite.