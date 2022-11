Grappa fatta in cella a Terni

“La grappa fatta in cella da detenuti a Terni non rappresenta purtroppo l’unica distilleria

artigianale nei penitenziari. Nelle carceri italiane sarebbero circa il 20% le persone con

problemi di alcol correlati tra le oltre 50mila persone ristrette, pari ad un numero vicino alle

10mila unità”. A sostenerlo è il segretario generale del S.PP. Aldo Di Giacomo per il quale: “la

fabbricazione di alcool in cella non è un mistero, salvo a scoprirlo solo in occasione di fatti

di cronaca come quello di Terni. Innanzitutto, emerge la necessità di attrezzarsi con

strumenti di rilevazione epidemiologica semplici e generalizzabili a tutti gli Istituti di pena

italiani e a tutta l’Area penale, tali da permettere l’acquisizione di consapevolezza

istituzionale e di attivare forme di intervento e trattamento dei detenuti con problemi di

alcol. Diventa urgente tra i programmi di assistenza sanitaria carceraria, che sono fermi agli

anni novanta per carenza di personale e strumentazioni, la sensibilizzazione-formazione del

personale periferico dell’amministrazione giudiziaria e i gruppi di trattamento degli alcolisti

detenuti. Il problema centrale come hanno rilevato i medici della Simsp (medici penitenziari)

nel loro recente congresso, riprendendo il nostro allarme sui suicidi (80 dall’inizio dell’anno),

è il passaggio delle competenze dal dicastero della Giustizia al SSN, avvenuto nel 2008 in

modo disordinato, che ha provocato una frammentazione tra i servizi che le diverse regioni

non sono in grado di erogare. Di qui l’effetto come quello che riguarda detenuti con

problemi psichiatrici e tossicodipendenti da sempre sottovalutato e sottodimensionato: gli

episodi di autolesioni di detenuti fragili che appartengono a queste categorie sono circa

dieci ogni giorno, quattro sono le aggressioni che quotidianamente i poliziotti penitenziari

subiscono da detenuti con problemi psichiatrici e due sono i tentativi di suicidio che la

polizia penitenziaria riesce ad evitare”.