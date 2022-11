JazzAmore: a Rende arrivano i texani Funky Knuckles

Con le improvvisazioni dei Funky Knuckles entra nel vivo JazzAmore che vedrà salire domani sera sul palco del Mood il gruppo texano dopo la recente esibizione di Mark Lettieri.

Unica data questa in Calabria per il gruppo che oltreoceano si è guadagnato la fama di innovatore, sfidando i vincoli di etichette e generi e che presenterà per la prima volta in Italia il quarto album “Delicius”.

I Funky Knuckles appartengono infatti a una nuova generazione di improvvisatori che, proprio in Texas, negli ultimi anni si è fatta strada mantenendo sempre fede al groove.

La band, nata dalla Ground up music accanto a Snarky Puppy, fa parte di questo movimento da oltre un decennio e i suoi membri vantano collaborazioni con grandi artisti come Stanley Clarke, Larry Carlton, Janet Jackson e tanti altri.

Una vera e propria orchestra che tra sonorità jazz, funk è pronta a infiammare martedì 29 novembre il pubblico del Mood Social Club con virtuosismi al servizio del groove.

Il due dicembre, infine, arriva Tullio De Piscopo al Teatro Auditorium Unical con con il suo live show “Dal blues al jazz…con andamento lento”.