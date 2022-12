Rende, al via il Tempo del Natale

Anche quest’anno Rende avrà il suo regalo sotto l’albero: il “Tempo del Natale” arriva portando un carnet fitto di eventi per tutto il mese di dicembre e sino a gennaio.

Sotto la direzione artistica di Alfredo De Luca, arte, cultura, editoria, sport , teatro e musica saranno i protagonisti del cartellone che prevede un inizio prorompente con la comicità di Angelo Duro che, il 4 dicembre al cinema Garden, inaugurerà la quarta stagione del Rende Teatro Festival.

Il 6 dicembre si vola al Parlamento europeo di Bruxelles per l’Aces Europe Annual Awards Gala con la premiazione di Rende quale Città Europea dello Sport 2023.

Sempre lo sport in primo piano il 14 dicembre con il campionato di Serie A2 di Calcio a Cinque: al Palasport di Villagfio Europa la Pirossigeno Cosenza C5 che si scontrerà con Sicurlube Futsal.

In collaborazione con la consigliera Marisa De Rose è il supporto della Associazione Italiana Mediatori Penali, il 16 dicembre al Museo del Presente si svolgerà l’incontro con Agnese Moro che dialogherà con gli alunni delle scuole rendesi.

Dal 16 sino al 18 dicembre al centro storico sarà di scena il Villaggio di Babbo Natale. In collaborazione con il progetto “Leggi e sogna” si potranno consegnare le lettere a Babbo Natale, assistere alle scenografie natalizie, partecipare ai laboratori di lettura per bambini e visitare i mercatini di Natale.

Il 18 dicembre su Via Rossini spazio alla Maratona dei Babbi Natale, gara benefica che coinvolge professionisti e non, vestiti con il tipico costume da Babbo Natale.

Il 20 dicembre alla chiesa SS. Trinità si svolgerà il tradizionale concerto di Natale con la corale polifonica “Sancta Trinitas” diretta da Maria Anna Graziano Natale e con le voci soliste: Alessandra Mandarino, Francesca Olia, Salvatore Olia.

Il 21 dicembre l’IC Rende-Commenda presenterà in collaborazione con la Terra di Piero il calendario della Gentilezza. Per l’occasione gli studenti incontreranno il poeta Sergio Crocco.

Il 26 dicembre, sempre al centro storico di Rende, va di scena “Magnificat

Il Presepe Vivente”, musical itinerante in omaggio alla tradizione natalizia rendese, con musica e balli dal vivo.

Il tradizionale appuntamento di beneficenza La Befana del Vigile porterà doni ai bambini meno fortunati il 6 gennaio: il centro storico sarà animato da giochi e intrattenimento per i più piccoli.

Il 7 e 8 gennaio al Museo del Presente si svolgerà il Festival Internazione di Danza. Nel cast i maggiori esponenti della danza italiana ed internazionale

tra cui Mattia Tuzzolino, Fabrizio Prolli e tanti altri ancora.

Sempre l’otto gennaio al cinema Garden ci sarà l’unica tappa in Calabria dello show di Enrico Brignano.

Gran finale con lo spettacolo “Miracolato” di Max Angioni, rivelazione comica del 2022 che approda a Rende con il suo nuovo spettacolo.