TROPEA, RITMI BLUES PER LE FESTE

Destinazione Tropea, la musica di qualità, le sonorità blues e rock come valore aggiunto del super Villaggio di Natale, le luminarie che dallo scorso 26 novembre, tra le prime in Italia, stanno attirando nel Borgo dei Borghi migliaia di visitatori da tutto il Sud. Nelle piazze e dagli affacci da venerdì 9 dicembre a domenica 8 gennaio si esibiranno circa 20 gruppi e performer. Tutte le esibizioni avranno inizio alle ore 18. Continua, 12 mesi su 12, l’esperienza Tropea.

A ribadire la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale per il successo straordinario di presenze fatto registrare già nel primo weekend di dicembre è il Sindaco Giovanni Macrì sottolineando che questa ulteriore programmazione va ad aggiungersi alle altre iniziative promosse con il mondo dell’associazionismo e con la rete imprenditoriale e che contribuiscono ad elevare la proposta di qualità del Principato di Tropea.

Venerdì 9 in piazza Ercole si esibirà il Gabriele Lapionte duo; in piazza Vittorio Veneto le Pop Girls. Sabato 10 in piazza Ercole suonerà la Matt Pascale Band e in piazza Vittorio Veneto, l’Alien Blood duo.

I The Blues Cousins duo ed i The Savoia Brothers duo sono gli artisti che si esibiranno sabato 17, rispettivamente in piazza Ercole e piazza Vittorio Veneto.

Domenica 18 Dicembre toccherà a Peter Karp and Friends. Giovedì 22, nel centro storico si esibirà il Caos Ballet. Glueckners e Mel Moore Blues Band saranno i protagonisti di venerdì 23.

Sound and Beat è la formazione artistica che si esibirà lunedì 26 Dicembre. Martedì 27 toccherà a Katya Valente e Luca Rossi duo; venerdì 30 ai The Walking Trees.

Elisabetta Eneh è il nome dell’artista che salirà sul palco di piazza Ercole Domenica 1° gennaio; B# Jazz Quartet e Clouds on the Trio quelli che invece allieteranno la Befana della destinazione Tropea. Sabato 7 i Glueckners in piazza Ercole e Rob duo in Piazza Vittorio Veneto. Domenica 8 gennaio chiudono i WhiteBread69 e Massimo Cusato & Enzo Tropepe Duo.