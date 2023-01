“Sbronzi” è il nuovo singolo della giovanissima cantautrice Alessandra Latino

Disponibile sugli store digitali “Sbronzi”, il nuovo singolo della cantautrice calabrese Alessandra Latino, un brano che rappresenta un invito, quasi un imperativo, a lasciarsi travolgere dalla folla, dalle luci, dalla musica.

Alessandra ci spiega: “Sentiamo la vita fluire fra noi, impetuosa e coinvolgente, prendiamola in giro e lasciamoci prendere in giro da lei. Liberi, in balia del tempo. Un minuto, un’ora o una vita… Quanto basta per vivere una persona? Per connettersi all’altro, per conoscere i suoi istinti e le sue passioni? Cosa serve per lasciarsi andare? Talvolta non è sufficiente una vita, talvolta può esserlo una notte. Com’è vivere minuto per minuto? Senza pensare troppo, ma solo soffermandosi a percepire l’altro e noi stessi?”.