Domenica 8 gennaio, ore 12, in Sila il concerto del Trio Italico

Continuano gli appuntamenti artistici della manifestazione “Presepe di Ghiaccio”, dopo il concerto della “tromba del Cinema italiano” Nello Salza, lo scorso 27 dicembre, presso la cima più elevata dell’altopiano della Sila.

Il prossimo 8 gennaio alle ore 12:00, avrà luogo il concerto del Trio Italico: un gruppo di tre violinisti – Antonio De Paoli, Andrea Micieli e Pasquale Allegretti Gravina – che trovano nell’idea di composizione estemporanea un proprio stile musicale eccentrico, che varia dalla musica classica al rock non ricorrendo alla partitura, che a volte potrebbe limitare l’estro dei musicisti, ma focalizzandosi su uno degli elementi chiave della musica stessa: l’emozione.

In occasione del debutto del loro primo singolo “Cuore Italico”, si esibiranno presso l’arrivo degli impianti sciistici di risalita, in località Monte Botte Donato.

La manifestazione prevede inoltre l’ultimo refresh delle statue di ghiaccio ad opera del maestro scultore Luca Mazzotta, campione italiano e vice campione del mondo.