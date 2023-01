Dal Mediterraneo alla Gioia: una canzone per aiutare i bambini indiani

Si intitola «Dove c’è sempre gioia» il nuovo progetto musicale realizzato da “Interlife Onlus”, organizzazione di cooperazione internazionale, per sensibilizzare al sostegno a distanza di circa 200 bambini estremamente vulnerabili dello Stato indiano del Tamil Nadu, nel sud del paese asiatico. Nelle aree in cui opera Interlife il 50% dei bambini sotto i cinque anni soffre di malnutrizione e la maggior parte delle comunità vive con meno di un dollaro al giorno.

Il nuovo progetto segue quello del 2021 dal titolo “Mediterraneo”, un Ep realizzato in collaborazione con Livio Magnini dei “Bluvertigo” e altri artisti, che ha permesso di continuare le operazioni sul campo di Interlife aiutando concretamente oltre tremila famiglie in Costa d’Avorio. Il progetto umanitario musicale continua con il brano «Dove c’è sempre gioia» scritto e interpretato dalla presidente di Interlife, Giorgia Gambini, con la collaborazione del musicista Marco Mantovani. «Si tratta -spiega la presidente- di una canzone che racconta una vita e ne simboleggia tante; quelle dei bambini che, grazie al sostegno a distanza di Interlife, sono cambiate radicalmente. La nostra presenza nel Tamil Nadu ha migliorato la vita di circa duemila bambini, alcuni dei quali oggi sono adulti che, grazie al sostegno di Interlife, hanno un lavoro o hanno potuto frequentare l’università e oggi possono garantire ai loro figli un’esistenza degna e un futuro diverso». Il video, infatti, racconta attraverso le immagini e la musica “il percorso di crescita” di una delle tante bambine che sono diventate grandi grazie al progetto “Sostegno a distanza a 360°” di Interlife che “è un vero e proprio strumento di cambiamento».

La formula, infatti, è quella del Toolkit Interlife, “la scatola degli attrezzi” che permette ai bambini di studiare e alle loro famiglie di avviare un’attività lavorativa, rendendosi così autonomi. «La nostra formula, ormai consolidata, prevede una vera e propria autonomia delle realtà familiari delle zone dove interveniamo -continua la presidente- perché solamente in questo modo possiamo essere certi che avranno un domani migliore. Diamo loro gli strumenti e le possibilità per affrancarsi dalla miseria estrema e avviamo insieme a loro un circolo virtuoso che in poco tempo aiuta l’intera comunità; ogni famiglia che viene aiutata, infatti, deve impegnarsi ad aiutare un’altra famiglia e così via, tutto sotto il nostro monitoraggio attento e quotidiano». Il nuovo video musicale è disponibile su YouTube alla pagina della Onlus (Interlife Onlus, raggiungibile qui: https://youtu.be/-Z-SbXr–rM) e tutti i proventi saranno destinati a finanziare il programma di sostegno a distanza nel Tamil Nadu.