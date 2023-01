“Erastase e Pantaleo e l’Aquila dal becco di diamante” di Barbara Mazzoni, disegni di Franco Mirabella

E’ uscito in tutte le librerie e nei web stores “Erastase e Pantaleo e l’Aquila dal becco di diamante” scritto da Barbara Mazzoni, disegni di Franco Mirabella edizioni Terre Sommerse.

In un villaggio senza tempo, abitato dai Druidi, creature dai poteri sovrannaturali, nasce Erastase, una bambina destinata a sconfiggere un essere malvagio che da anni perseguita il suo popolo e ogni abitante della terra. Questo mostro soprannominato “Colei che va Temuta” è capace di portare l’oscurità in ogni cuore. Un giorno Erastase incontra nel bosco Pantaleo, un giovane che proviene dalla terra dei Laboriosi: umani avidi ed egoisti, insensibili ad ogni forma di bellezza ed armonia. Il ragazzo si innamora di Erastase, attratto dalla magia e dalla gioia di vivere che emana la ragazza. Ma “Colei che va temuta” ostacolerà il loro amore, costringendoli ad una battaglia feroce.

La forza di Erastase sostenuta dall’amore ed il coraggio di Pantaleo, sarà l’arma vincente per riportare la pace in ogni angolo del mondo.

Biografia Barbara Mazzoni

Barbara Mazzoni è attrice, insegnante di Teatro per l’infanzia, Counselor Olistico. Si diploma alla scuola di Enzo Garinei nel 1993. Studia con Cathy Marchand del Living Theatre e con Marylin Fred. Ha al suo attivo numerosi spettacoli teatrali, fiction, programmi TV e radio. Nel 2015 si diploma alla scuola Gestalt di Roma come Counselor, seguendo un’altra sua grande passione: lo studio della psicologia umana. Oggi abbraccia con entusiasmo i due interessi della sua vita, l’attrice, la Counselor, integrando il metodo Gestalt con discipline e tecniche olistiche energetiche.

Biografia Franco Mirabella

Franco Mirabella è attore, scrittore e compositore, pittore, artista poliedrico. Nel 1983 si diploma alla scuola di Arte Drammatica Umberto Spadaro del teatro St di Catania. Trasferitosi a Roma studia con Susan Strarsberg. In televisione è stato tra i protagonisti di un Posto al Sole.

Ha lavorato in numerosi spettacoli teatrali, fiction, oltre ad aver preso parte a vari spot pubblicitari per Mediaset.