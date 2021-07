I Trilli a Rapallo

Nel 1973, a Genova, Michele Maisano (in arte “Miche¬le”) e Giorgio D’Adamo (New Trolls) in un locale di Nervi vedono per la prima volta all’opera Pippo e Pucci; in seguito, lo stesso Michele realizza un’idea che segnerà il panora¬ma storico/musical/culturale genovese inventando “I Trilli”. I Trilli furono un celebre duo folk dia¬lettale genovese fondato e composto da Giuseppe Zullo in arte Pippo (1948-2007) e Giusep¬pe Deliperi detto Puc-ci (1942- 1997), contraddistinto da un repertorio prevalentemente in lin¬gua ligure che alterna brani impegnati della tradizione a pezzi umoristici e goliardici.. L’apice del duo fu la partecipazione al Festival di Sanremo nel 1984 con “Pomeriggio a Marrakech”; va¬sta, la produzione discografica così come le partecipazioni sulle maggiori emittenti nazionali e regionali. “Oggi – dice il Presidente del Circolo Culturale “Fons Gemina”, Gianni Arena – la loro eredità è stata raccolta dal figlio di Pippo, Vladi, che fin dal 2007 ha contribuito a portare avanti il discorso musicale dei “Trilli”, perché sia ricordato da chi c’era e conosciuto dalle nuove ge¬nerazioni. Per noi di “Fons Gemina”, riaprire gli incontri con questo evento – realizzato in collaborazione con l’ A.P.T.E.B.A. (Associazione Pet Therapy e Bioetica Ani-male OdV) – è motivo di vero orgoglio.” L’appuntamento si terrà a Rapallo, giovedì 15 lu¬glio alle ore 19, presso l’Ameri¬can Bar “La Rosa dei Venti”in Via Marsala a Rapallo; dopo l’introduzione del Presidente Arena, l’appuntamento sarà condotto da Sinibaldo Nicolini e – ad alternarsi con i brani di musica acustica, grazie alla “band” di quat¬tro strumentisti – Ivaldo Castellani (direttore del teatro “Rina e Gilberto Govi”) leggerà al¬cune pagine de “I Trilli: il cuore di Genova (Perso¬naggi, aneddoti e canzoni dal 1973 ad oggi)”.

“Questo libro – sottolinea Arena – contiene un doppio CD con la produzione discografica, poster, cartoline, video e molte testimonianze di affetto”.

Ma, soprattutto, è la storia di una famiglia molto unita e di un figlio che nella sua vita ince-spica, vaga, sbaglia e poi si rialza seguendo il prezioso consiglio di Don Gallo: “Vladi, tu hai due ali grandi, grandi come il tuo spirito. Le tue ali sono la musica. Per farla suonare devi solo imparare a volare e perseguire i tuoi sogni. Vedrai che diventeranno realtà. Tu puoi farlo” . Lo stesso Don Gallo, alla cui Comunità “San Benedetto al Porto” è destinata una parte degli introiti di questo progetto editoriale.

Per ascoltare le nostre radici, per mantenere un patto col nostro territorio, per questo e mille altre ragioni il Circolo Culturale “Fons Gemina” Vi aspetta presso l’American Bar “La Rosa dei Venti” in Via Marsala a Rapallo, giovedì 15 luglio alle ore 19.

Si consiglia la prenotazione.

In caso di maltempo, l’evento si terrà il giorno successivo con le stesse modalità e lo stesso orario previsti.

Il Direttivo di “Fons Gemina”