DA LUNEDÌ 19 VACCINI ANCHE DA FARMACIA LA ROSA

Nel rafforzamento della campagna vaccinale anti-covid, le farmacie possono giocare un ruolo importante: punto di riferimento per le famiglie e per i soggetti più fragili e per il rapporto di fiducia e dialogo che le lega ai propri clienti, interpretano al meglio il concetto di prossimità.

Ne è convinta l’equipe di professionisti della storica Farmacia La Rosa dove, da lunedì 19 luglio gli over 60 potranno recarsi per ricevere, su prenotazione, l’inoculazione, ad unica somministrazione, del vaccino Janssen di Jhonson & Jhonson.

È possibile prenotarsi già da oggi, sabato 17 luglio, telefonando allo 0984 31857, inviando un messaggio via WhatsApp al numero 391 718100, scrivendo una mail all’indirizzo info@farmacialarosa.it o recandosi personalmente nella farmacia di Piazza Europa, 10 a Cosenza.

I professionisti della farmacia La Rosa, manifestando la disponibilità ad ospitare le operazioni della campagnvaccinale, hanno seguito l’iter formativo per la somministrazioni ed ottenuto l’abilitazione.