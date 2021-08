Lettera aperta al sindaco Perrotta

Gent.mo Signor Sindaco, Avvocato Roberto Perrotta,

veniamo la Lei per rappresentare una situazione di disagio e

rammarico che la sottoscritta e la sua famiglia stanno vivendo per l’avvio

dell’iter amministrativo che dovrebbe portare alla rimozione della

scultura dedicata dal Comune di Paola alla vittima di mafia Luigi

Gravina da Voi installata nell’area di via Nazionale – nel luogo ove il

Nostro Congiunto ha trovato la morte, ucciso dalla ‘ndrangheta nel 1982 –

inaugurata il 25 aprile del 2004 alla presenza di Alte cariche istituzionali,

civili, militari e religiose.

L’11 agosto scorso, infatti, la sottoscritta ha ricevuto una telefonata dal

Dirigente dell’Utc, Ing. Fabio Iaccino (che legge per conoscenza) attraverso

la quale veniva informata di tale volontà e, quindi, sollecitata a collaborare

con il Comune al fine di individuare con urgenza altra zona della Città

idonea ove spostare la scultura. Tale stato di cose, a distanza di 17 anni

dalla lodevole iniziativa dell’Amministrazione da Lei diretta, ci lascia

sorpresi. Non capiamo, infatti, quali problemi insormontabili possano

essere sorti oggi, rispetto ad una iniziativa antimafia assunta dalla

Pubblica Amministrazione quasi un ventennio fa ed elogiata dalle

Istituzioni e dalla Politica a tutti i livelli, tali da determinare un

trasferimento della struttura da quella specifica area.

Il giorno dell’inaugurazione, infatti, hanno presenziato all’evento da Lei

voluto e organizzato l’allora Sottosegretario di Stato alla Giustizia, la

compianta Onorevole Jole Santelli, ma anche l’ex presidente della Camera,

Dottor Luciano Violante e l’allora Procuratore capo della Repubblica di

Paola, Dottor Luciano d’Emmanuele, nonché l’allora Avvocato generale

dello Stato f.f. Dottor Francesco Italo Acri.

Una manifestazione che ha riscosso ampia partecipazione e

compiacimento. Si ricorda, altresì, la presenza della vedova di

Giannino Losardo – altro simbolo della lotta alla mafia sul Tirreno

cosentino – e due ex Sindaci paolani: la Senatrice Antonella Bruno Ganeri e

Giovanni Gravina. Conservo ancora il Suo intervento, che tanto ho

apprezzato e condiviso: «Con tutto il dolore che può esistere – disse quel 2

pomeriggio – io vorrei essere sempre il figlio di chi è stato ucciso e non

di chi ha ucciso. A Luigi va il nostro ricordo, il nostro pensiero e la

nostra gratitudine per aver trovato il coraggio della denuncia. Era una

persona affettuosa e un artigiano onesto; la sua morte violenta e

crudele ci fa sentire ancor più vicini alla sua famiglia, a cui va tutto il

nostro calore. Quanto accaduto non deve succedere più soprattutto

nella città di san Francesco, dove un fatto di questi è mille volte più

scandaloso. Paola vuole essere una città civile che vive così come il suo

grande primo cittadino ci ha insegnato». Queste sono le Sue parole. Oggi,

però, registriamo questa nuova determinazione che, francamente, non

comprendiamo, sia per il tantissimo tempo trascorso da quella cerimonia,

sia per la determinazione con cui Lei nel 2004 ha voluto onorare il nostro

caro Congiunto nel luogo esatto ove ci è stato tolto per sempre dalla

violenza della criminalità organizzata. Spostare quel simbolo antimafia in

altro luogo, significherebbe, a nostro avviso, svilire la figura di Luigi

Gravina e indebolire la lotta alla mafia. E’ come se la Istituzione si fosse in

un certo senso tirata indietro, togliendo lustro all’iniziativa di allora. Oggi

devo ricordare a me stessa – non avendo mai cercato, né inseguito e né

favorito, io e la mia famiglia, la “ribalta” – che mio marito, padre di cinque

bambini, è stato ucciso il 22 marzo del 1982 a seguito di una Sua

coraggiosa e precisa scelta, quella di denunciare due malavitosi di Paola

che si erano recati presso la sua attività commerciale per consumare

un’estorsione. E’ stato quindi ucciso per avere trovato il coraggio di dire

“no”, opponendosi alla mafia – non certo oggi, ma ieri, in un momento

terribile per la Calabria e l’Italia intera, vessati da mafie e terrorismo e

privi di strumenti legislativi speciali – e questo non può essere dimenticato

o sminuito e, anzi, deve essere un Esempio che le Istituzioni e la Società

sana devono tramandare alle future generazioni. Peraltro, la stessa

Amministrazione comunale, in apposito Atto Deliberativo, scriveva

testualmente: “… l’Amministrazione di Paola avverte, in maniera molto

forte, l’esigenza di onorare il ricordo del compianto Luigi Gravina,

figlio di questa terra, deceduto tragicamente a Paola il 25.3.1982, per

mano mafiosa, essendosi rifiutato, reiteratamente e con forte

determinazione, di cedere alle insistenti e minacciose richieste

estorsive della criminalità organizzata locale…”.

Con la presente, pertanto, nel rinnovarLe i nostri sentimenti di stima e

gratitudine, siamo qui a significarLe il nostro rammarico per una iniziativa

che non possiamo condividere.

Le saremo grati, infine, se rendesse pubbliche le determinazioni

dell’Amministrazione comunale da Lei diretta in merito alla vicenda. La

salutiamo con tanta cordialità