Il buonismo nei confronti dei criminali detenuti produce persino l’uso di pistola come accaduto a Frosinone

“Il carcere è diventato il luogo di regolamento dei conti a colpi di pistola tra affiliali alla

criminalità organizzata. Abbiamo toccato il punto più allarmante di una situazione che

da tempo, inascoltati, denunciamo come di massima emergenza”. È il commento del

segretario generale del S.PP. Aldo Di Giacomo su quanto è accaduto nel carcere di

Frosinone dove – secondo le prime notizie diffuse – un detenuto ha minacciato con

una pistola un agente e successivamente ha sparato contro altri detenuti nelle celle.

“Come sia stato possibile introdurre non solo telefonini e droga ma persino un’arma in

una sezione di alta sicurezza – aggiunge Aldo Di Giacomo – va accertato e comunque

riprova che il “buonismo” nei confronti dei criminali che devono scontare lunghe e

pesanti condanne ha già fatto danni enormi, primo fra tutti la delegittimazione della

polizia penitenziaria. Spero che adesso i cittadini, l’opinione pubblica, i politici si

rendano conto che nelle carceri non sono reclusi vittime o angeli, ci sono autori di

crimini efferati per i quali da tempo, invece, si sostengono la clemenza e provvedimenti

di indulto. Opinionisti, commentatori, politici dimostrano di avere la mente annebbiata

e una grande confusione non distinguendo chi svolge il delicato servizio di controllo

negli istituti penitenziari da chi ha compiuto crimini orrendi, con pesanti condanne, e

alimenta l’illegalità. Se non interverranno misure immediate in direzione delle

proposte presentate da anni, tra le quali il potenziamento di mezzi e personale e

l’attività di contenimento dei troppi episodi di violenza contro gli agenti, torneremo

indietro agli anni bui dei terroristi detenuti”.

“Lo Stato – conclude Di Giacomo – riaffermi la sua presenza nel carcere e soprattutto

dopo gli impegni solenni del presidente Draghi e del ministro Cartabia è ora che ci si

occupi seriamente dei problemi del sistema penitenziario senza illudersi che sfollando

le celle, tutto si risolva di colpo”.