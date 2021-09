Start Up Calabria, superata quota 600

Dal cuore della Sila al Tirreno cosentino, fino alla Valle dell’Esaro, capillare nei territori per promuovere i percorsi di accompagnamento all’auto-impiego e all’auto-imprenditorialità che da dicembre 2020 ad oggi ha visto finanziare ben 601 nuove attività. Continua incessante l’attività di promozione e sensibilizzazione sulle opportunità messe in campo da Yes I Start Up Calabria. Dopo San Giovanni in Fiore sono stati attivati due nuovi sportelli informativi anche a Fagnano Castello e Paola.È quanto fa sapere Antonello Rispoli coordinatore del progetto e responsabile dell’Ente Microcredito che ha presenziato ai due diversi momenti tenutisi nel week end insieme all’assessore regionale allo sviluppo economico, al turismo e all’internazionalizzazione Fausto Orsomarso.

L’attivazione dello sportello fa seguito alla campagna itinerante nei territori che nelle stesse località aveva già fatto tappa.

A Fagnano Castello la targa ospitata all’ingresso del Palazzo di Città è stata scoperta con il Sindaco Giulio Tarsitano; a Paola, dove chi interessato potrà rivolgersi all’Hub social Innovation, con il Primo Cittadino Roberto Perrotta.Autoimpiego e autoimprenditorialità, il programma Yes I Start up, rivolto a giovani e professionisti fino a 35 anni, per l’avvio di impresa e supporto allo start up con finanziamento fino a 200 mila euro, si conferma modello nazionale. I numeri continuano a dimostrarlo: più di 1100 i calabresi che hanno già intrapreso il percorso; 601 le attività hanno già avviato la loro impresa; 100 i soggetti attuatori accreditati che aiutano i ragazzi a sviluppare la loro idea imprenditoriale.Sostenere i NEET (Not in Education, Employment or Training) attraverso un percorso mirato, formativo e di accompagnamento. Come funziona? Il partecipante viene guidato nell’esame del bando di agevolazione che non ha un limite né una scadenza; assistito nella stesura del proprio business plan e nella predisposizione dell’ulteriore documentazione necessaria per la presentazione della domanda di finanziamento. Il tasso di approvazione delle proposte è dell’85%. Una volta avviata l’attività, l’imprenditore viene seguito nel tutoraggio per ulteriori 12 mesi.