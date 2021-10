Cuzzocrea: “la Calabria deve ripensare il settore turistico ripartendo dalle pro loco”

“Sarà fondamentale dare nuovo supporto alle pro loco e, in particolare, a quegli eventi che sono maggiormente in grado di promuovere il territorio nella sua tipicità, di dare ancora più evidenza ai prodotti e di mettere a fattore comune le forze delle diverse pro loco. Anche così l’offerta turistica della Calabria riuscirà a diventare più incisiva e a essere un biglietto da visita importante per il territorio”. A dirlo è Andrea Cuzzocrea, candidato alla Regione con Forza Italia, nel corso di un incontro pubblico con associazioni e rappresentanti delle pro loco locali nella biblioteca comunale di San Vincenzo La Costa.

L’obiettivo è quello di orientare le pro loco e le associazioni turistiche verso nuove opportunità di sviluppo e coordinare le attività di comunicazione in accordo con il futuro assetto turistico locale: è necessario abbandonare le vecchie strategie di promozione a favore di un approccio digitale e unitario.

“Andranno incrementate le attività delle pro loco, al fine di dare maggior risalto agli aspetti territoriali – ha poi concluso Cuzzocrea – e di tipicità, favorendo le alleanze strategiche tra soggetti e la capacità di fare rete sul territorio. Comuni, associazioni turistiche, tour operator e pro loco dovrebbero dialogare assieme per promuovere il turismo sul territorio investendo risorse in nuovi strumenti digitali come le App. Bisognerà dare spazio agli elementi distintivi del nostro territorio e valorizzare la nostra capacità di accoglienza, il rispetto per il turista. Un’applicazione digitale è uno strumento facile da usare, multilingua e in grado di guidare chi giunge in Calabria in autonomia alla scoperta del territorio”.