Alla fiera a Rho il Pandujotto calabrese incuriosisce

Dopo l’affermazione alla finale Regionale della Calabria del premio “Oscar Green” nella categoria Campagna Amica il “pandujotto Dark”, panettone fatto con cioccolato e ‘nduja di Spilinga, l’ormai conosciutissimo, apprezzato anche nell’alta cucina, insaccato piccante calabrese, è presente come novità assoluta nel padiglione 18 – L01-L25 della Coldiretti a Tuttofood che si svolge alla Fiera di Milano a Rho fino al 26 ottobre p.v.. Il pandujotto, sta incuriosendo i tanti visitatori e si propone sulle tavole del post-covid come un prodotto innovativo e che esprime la voglia di ritornare alla normalità in un clima di condivisione e spensieratezza. Il Panettone, realizzato in collaborazione con un maestro pasticcere è lavorato tradizionalmente con lievito naturale che dona un sapore autentico e genuino. E’ un Dolce salato dove il piccante della ‘Nduja si sposa con il dolce dei pezzetti di cioccolato fondente al 70.5 %. Un contrasto che può apparire strano ma bilanciato nonché gustoso. Ed è proprio da questo audace abbinamento che nasce l’interesse dei consumatori. “Ancora una volta – sottolinea Coldiretti Calabria – le aziende agroalimentari calabresi, facendo sistema e coniugando saperi e sapori sanno proporsi al grande pubblico valorizzando i prodotti Made in Calabria, attraverso uno stretto rapporto tra impresa e cittadini-consumatori. Dopotutto –continua – nel 2021 come emerge dall’analisi della Coldiretti il cibo diventa la prima ricchezza dell’Italia per un valore di 575 miliardi di euro con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente nonostante le difficoltà legate alla pandemia. In Calabria – chiosa – i margini di espansione sono notevoli”