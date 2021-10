Calabria, artigianato made in Italy

La Calabria con alcuni tra i suoi più importanti e indiscutibili marcatori identitari distintivi (MID), quali la liquirizia Amarelli, il Codex Purpureus Rossanensis e Sybaris, entra nel prestigioso progetto promosso dalla casa di moda, icona del Made in Italy nel mondo, FENDI, ispirando la reinterpretazione della borsa Baguette, in limited edition. A esprimere soddisfazione per la qualità dell’attenzione riservata alla regione ed in particolare alla Sibaritide sono Fortunato e Margherita Amarelli, Amministratore Delegato e responsabile commerciale e marketing dell’esperienza imprenditoriale e familiare di Corigliano-Rossano, plaudendo all’iniziativa di marketing strategico che zooma oltre che sulle eccellenze artigianali locali, per la Calabria la Fabbrica tessile Bossio che ha rivisitato l’accessorio, anche sul contesto, sull’humus e sullo spirito dei luoghi da cui quella realtà di impresa artigianale nasce, si esprime e sviluppa e da cui si proietta.

La Calabria – si esprime nelle card di presentazione del progetto – è un segreto italiano fatto di splendidi paesaggi e di una ricca cultura. Ti invitiamo volentieri ad esplorare tre delle sue speciali ricchezze culinarie e culturali il Museo del Codex di Corigliano-Rossano che custodisce l’originale manoscritto miniato greco, il Codex Purpureus Rossanensis; il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide che custodisce tra altri capolavori il Toro Cozzante e le RADICI DELIZIOSE. La Calabria – prosegue il racconto nel progetto Fendi – è il centro mondiale della produzione di liquirizia ed Amarelli è uno dei suoi rinomati produttori storici.

HAND IN HAND, mano a mano, è il progetto promosso da FENDI in partnership con le eccellenze dell’artigianato tessile di tutta Italia. Il punto di partenza è la borsa Baguette, icona della casa di moda, reinterpretata nei filati, nei colori e nello stile in un nuovo oggetto d’arte. Il progetto di valorizzazione dell’antica maestria degli artigiani italiani, si concretizza in una collezione unica di 20 limited edition baguette, coinvolge 20 artigiani e 20 regioni.