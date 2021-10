Continua il grande successo al Teatro del Torrino

In tutta sicurezza, gli spettatori, grazie alle disposizioni anti COVID 19, assisteranno ad uno spettacolo fantastico, catapultati in un mondo fiabesco, dove vivranno le avventure di una principessa rinchiusa in una torre: Rapunzel è una bella e stravagante ragazza dagli splendidi capelli d’oro, lunghi oltre venti metri, che vive reclusa in un’altissima torre.

Cresciuta nella gabbia di bugie costruita negli anni da Madre Gothel, Rapunzel è convinta di essere al sicuro fra le mura della sua torre, ma si interroga sul mondo esterno e sulle luci fluttuanti che volano sopra il regno di Corona, il giorno del suo compleanno. Ed è proprio nel giorno del suo diciottesimo compleanno che incontra Flynn Rider un affascinante bandito, in fuga dalle autorità, che, grazie al suo bell’aspetto, alla parlantina sciolta e a una discreta dose di fortuna, ha sempre avuto vita facile!

Flynn, trovando riparo, nella torre in cui è confinata Rapunzel si offre di accompagnarla a vedere le luci fluttuanti per poi riportarla a casa, ma nel momento in cui usciranno dalla torre cominceranno le loro strabilianti avventure!

Ma le sorprese di certo non finiscono qui…per scoprirlo vi invitiamo a recarvi al Teatro del Torrino o a chiamare al numero 338 8193001 per assicurarsi un posto in prima fila e trascorrere due ore catapultati in un mondo magico e ricco di storie speciali!

Il teatro, per di più, è conforme alle misure di prevenzione, dato il periodo storico che stiamo vivendo, proprio per dare la possibilità a tutti di partecipare, in totale sicurezza, grazie alla presenza di un personale autorizzato che ha il compito di monitorare gli ingressi con green pass per i clienti di anni superiori ai 12.