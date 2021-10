Uni Ente Italiano di Normazione

Durante il summit, nella sessione “Policy making in modern times” i relatori spiegheranno come la normazione – apolitica e internazionale – sarà un elemento chiave per trovare soluzioni su larga scala fondate sul consenso sia per i decisori sia per le organizzazioni regolatorie che dovranno trasformare le politiche in azioni concrete, tenendo conto della ipercomplessità che caratterizza le società dei nostri giorni.

La sessione “Transforming our world: International standardization for people, planet, and prosperity“, invece, si concentrerà su come la normazione abbia già fornito soluzioni per superare le sfide che riguardano le persone, il pianeta e la prosperità e su alcuni esempi di attuali cantieri di lavoro prioritari atti a favorire la sostenibilità nella vita quotidiana dei consumatori e nella produzione.

È possibile seguire la conferenza stampa in presenza o virtualmente.

Per chi desidera in presenza, si chiede la conferma in anticipo (e.caprino@bovindo.it e/o a.reina@bovindo.it) e per accedere alla sala si chiede di esibire il green pass.

Per chi desidera seguire virtualmente si chiede l’iscrizione online per ricevere il link alla piattaforma per lo streaming, https://app.clevercast.com/webcast/registration/w-pOONVp.

In risposta i partecipanti riceveranno un link, valido sia per la conferenza stampa delle ore 9.30 sia per il summit delle ore 12.