Rende, il sindaco Manna incontra alunni

“Siamo orgogliosi dei nostri piccoli progettisti”: così il sindaco di Rende Marcello Manna che, accompagnato dagli assessori Lisa Sorrentino, Domenico Ziccarelli e Marta Petrusewicz, stamane ha ascoltato gli alunni delle scuole primarie dell’IC Rende Centro all’auditorium del Seminario. Per l’occasione sono stati presentati i lavori che i bambini hanno realizzato nell’ambito di un progetto didattico-formativo “PRIMARY HACK #NextGen”, avviato per la prima volta in fase sperimentale nelle scuole primarie. Ne sono uscite proposte creative e innovative, particolarmente volte all’inclusione e all’ambiente. Dalle aule compleanno, laboratori di musica e scienze, una serra, alla palestra: tante sono state le proposte pervenute dagli alunni. “Sarà il primo di una nuova serie di laboratori di cittadinanza attiva in cui i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e dei licei andranno ad evidenziare attraverso proposte progettuali, la propria idee di città anche in prospettiva del PNRR”, ha spiegato il primo cittadino. “Chiederemo agli studenti delle scuole della città, facendo riferimento alla propria esperienza scolastica, di pensare e ideare una struttura in grado di fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, ha proseguito Manna che ha annunciato che: “Rende avrà nella sua cabina di regia anche il prezioso apporto di queste giovani menti. Ne usciranno, ne siamo certi, proposte e progetti che esprimeranno appieno il loro sentire, i loro bisogni e le idee di una scuola più a misura di bambino e ragazzo, una società più accogliente, pluralista. I laboratori di cittadinanza attiva sono nati proprio per fornire loro gli strumenti per esercitare il pensiero critico e di conoscere il funzionamento della macchina costituzionale prima, e amministrativa poi, con le opportune iniziative di interazione con i luoghi della politica”.