Deforestazione, politiche dell’Unione Europea

I piccoli proprietari terrieri sono cruciali per la promozione dello sviluppo sostenibile e per raggiungere l’obiettivo deforestazione zero. Le nuove politiche dell’UE non possono ignorare il ruolo fondamentale dei piccoli proprietari terrieri nella produzione alimentare. La loro esclusione comporterebbe più povertà, condizioni di vita peggiori e minor tutela dei diritti individuali per miliardi di persone a livello globale, con un sostanziale fallimento nei tentativi di affrontare il cambiamento climatico. La loro inclusione richiede politiche proattive, maggiori investimenti nei paesi produttori di nutrienti, un impegno attivo delle istituzioni europee. Il colonialismo verde deve essere evitato.

Si stima che 2,5 miliardi di persone dipendano dall’agricoltura dei piccoli proprietari terrieri per il loro sostentamento, un terzo del cibo totale nel mondo è prodotto da loro. Le piantagioni di palma da olio sono una grande risorsa per l’agricoltura dei piccoli proprietari. Si prevede che la metà della produzione di olio di palma proverrà dai piccoli proprietari nei prossimi anni, e che circa la metà di essi contribuisca alle catene di approvvigionamento globale.

Includere i piccoli proprietari in un ambizioso piano di sostenibilità top-down bottom-up significa applicare politiche espansive e investimenti su misura per le piccole e medie forze produttive. Al contrario, lasciarli fuori dal processo decisionale dell’UE significa creare povertà e tensioni sociali senza generare alcun risultato positivo in termini di sostenibilità: il dialogo è fondamentale, la sostenibilità è una questione di fiducia e cooperazione tra paesi produttori e consumatori.

Questo è il messaggio lanciato dai piccoli proprietari terrieri che operano nella filiera della palma da olio, cuore pulsante della produzione globale, che si sono riuniti nella vibrante conferenza “Small-Holders: Drivers of Prosperity and Sustainability”, promossa da Competere – Policies for Sustainable Development, think tank europeo impegnato a promuovere politiche che favoriscano la transizione verso filiere resilienti e sostenibili.

Come affermato da Gert van der Bijl, Senior EU Policy Advisor di Solidaridad, “non ci può essere produzione sostenibile senza includere i piccoli proprietari terrieri e il loro sviluppo socio-economico, mentre la deforestazione non può essere fermata senza fornire ai piccoli agricoltori gli strumenti necessari per produrre in modo sostenibile.”

Tutti gli speaker hanno portato la loro esperienza con passione e sentimento. Piccoli agricoltori che, per generazioni e con le loro famiglie, hanno vissuto i frutti delle coltivazioni nelle piantagioni. Le piantagioni di palma da olio sono un’enorme risorsa di cibo per i Paesi europei e un’opportunità per migliorare le condizioni di vita di milioni di piccoli proprietari terrieri nel Sud Est Asiatico, nel Latam e in Africa. A questo proposito, i relatori hanno sfatato a gran voce un falso mito: l’olio di palma sostenibile certificato non è un pericolo per l’ambiente e i diritti umani, poiché alla base delle certificazioni ci sono i criteri di deforestazione zero, protezione della biodiversità, impatto ambientale marginale e rispetto dei diritti dei lavoratori e delle comunità locali.

“Le voci di chi lavora nella filiera dell’olio di palma sostenibile ci portano a guardare oltre le riduttive e superficiali campagne contro di essa. Stiamo parlando di una catena di produzione globale che, con trasparenza e innovazione, si è impegnata da tempo a promuovere progetti sostenibili. Grazie agli sforzi dei piccoli proprietari terrieri nel portare avanti la transizione, il tasso di deforestazione associato all’olio di palma è sceso drasticamente dai primi anni del decennio, nonostante un aumento del 30% della produzione mondiale nello stesso periodo. Solo così possiamo garantire risultati concreti, tutelando prima di tutto lo sviluppo e la libertà delle persone” – afferma Pietro Paganini, Presidente di Competere.

Le coltivazioni di palma da olio hanno un impatto ambientale e un consumo di suolo molto minore rispetto ad altri oli vegetali. La stessa estensione rende fino a dieci volte il prodotto rispetto ad altre piantagioni di olio: sebbene l’olio di palma sia il più utilizzato nel mondo, rappresentando il 35% della produzione globale, con un divario di sette punti percentuali dall’olio di soia, la sua produzione richiede solo il 10% del totale delle coltivazioni di olio.

Inoltre, è un prezioso alleato per la sostenibilità sociale. Infatti, le certificazioni sostenibili portano a importanti miglioramenti in termini di rispetto dei diritti umani: un percorso che sta portando a una reale trasformazione positiva nelle società coinvolte. Daniel Mauricio Rico Valencia, fondatore e direttore di C-Análisis, ha descritto gli effetti positivi delle piantagioni di palma da olio in un territorio comunale per quanto riguarda l’istruzione – un aumento del 2,7% dell’istruzione primaria e del 2% dell’istruzione superiore – e la salute – un’espansione dell’1% delle piantagioni corrisponde a un aumento del 2% del numero di famiglie coperte da assicurazione sanitaria, mentre ci sarebbe un aumento del 9,7% degli investimenti locali e migliori condizioni legali e lavorative.

Anche gli effetti positivi sull’economia locale sono notevoli, garantendo uno strumento di sviluppo per le comunità. Al contrario, un divieto generalizzato dell’olio di palma rischia di penalizzare gli attori che producono in modo sostenibile, scoraggiandoli dal produrre in una maniera compatibile con i criteri di sostenibilità.

Per le piccole proprietarie terriere Nelsy Vega e Teresa Pena, la produzione di olio di palma significa vita, speranza e opportunità di sviluppo, sia per loro che per i loro figli. Chiedono all’UE di non scoraggiare la produzione sostenibile come quella che stanno sviluppando. Djono Albar Burhan dell’Associazione indonesiana dei piccoli proprietari terrieri di olio di palma (APKASINDO), ha suggerito che “i piccoli agricoltori traggono benefici sociali ed economici dalle piantagioni di olio di palma, il che sostiene lo sviluppo di intere comunità, anche se le catene di approvvigionamento più lunghe stanno diminuendo i ricavi per gli agricoltori”.

Ovviamente, una transizione efficace alla produzione sostenibile comporta delle sfide, e la formazione è una di queste. Maria Goldameir Mektania, piccola proprietaria, ha sottolineato che “gli agricoltori hanno bisogno di una formazione adeguata per effettuare la transizione verso metodi di produzione ecologicamente sostenibili, e che se le politiche e i prezzi delle materie prime continuano a cambiare, i piccoli proprietari saranno gli attori più colpiti negativamente”.