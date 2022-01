Altomonte, anno di riconoscimenti prestigiosi

Dalla nomina del nostro Agrichef Enzo quale Ambasciatore di Calabria Straordinaria (il progetto di riscrittura della narrazione turistica attraverso marcatori identitari distintivi) da parte dell’assessore regionale al turismo Fausto Orsomarso la scorsa estate all’inserimento della nostra esperienza ultra cinquantennale tra le migliori della ristorazione d’Hotellerie nella guida Golosaria; dall’indicazione tra i migliori ristoranti per il Gambero Rosso alla presenza anche per il 2022 nella prestigiosa Guida Michelin fino al Premio Ago d’Oro – New Generation assegnato alla nostra Alessandra ed al boom fatto registrare dall’e-commerce internazionale della storica Bottega di famiglia.

Se – dichiarano con soddisfazione Michele e Laura Barbieri – in questo anno particolarmente complicato e difficile per la ripartenza di tutto il nostro settore siamo riusciti non soltanto a non staccare mai del tutto la spina della volontà, dell’abnegazione, dell’ottimismo e dell’intraprendenza sempre e comunque ma anche a conquistare e confermare questi riconoscimenti prestigiosi e di qualità, lo dobbiamo anzi tutto all’affetto, alla fiducia ed alla preferenza che in tantissimi ci hanno attestano da oltre mezzo secolo.

Si tratta – continuano – di apprezzamenti che vanno tutte alla nostra grande squadra familiare e di collaboratori ma che noi vogliamo condividere con quanti hanno sposato e continuano a sposare la nostra visione dell’enogastronomia autentica e di qualità, il rispetto e la valorizzazione delle tradizioni millenarie di questa terra, il valore culturale, sociale ed economico dell’identità dei nostri territori come strada maestra per lo sviluppo eco-sostenibile di un Sud che può e deve camminare, soprattutto a tavola, con le proprie gambe.

Abbiamo imparato a convivere come tutti – aggiungono – con le conseguenze, i rischi ed anche i drammi purtroppo di una Pandemia che prosegue e che dobbiamo continuare a governare con la massima attenzione e prevenzione. Ma il messaggio forse più importante che facciamo nostro e che vogliamo portare nel 2022 – concludono Laura e Michele ringraziando a nome della Famiglia Barbieri – è quello del valore autentico dei sentimenti, delle relazioni umane e del rapporto con la propria terra, con le proprie origini, con la propria casa e con la propria storia e identità come antidoto spirituale e stimolo a rialzarsi sempre con orgoglio, passione e soprattutto col sorriso.