Befana del Poliziotto a Catanzaro

“Anche questa edizione della Befana del Poliziotto organizzata dal Sindacato FSP Polizia di Stato

viene organizzata dallo staff della Segreteria Provinciale catanzarese, con la partecipazione

dell’Amministrazione Comunale di Catanzaro e della Confcommercio, a fronte di innumerevoli

difficoltà soprattutto legate alla particolare fase pandemica che tutti noi stiamo vivendo. E’

indubbio che ogni nucleo familiare della nostra città viva questo momento più con preoccupazione

che con serenità ma, nonostante tutto, siamo pronti per celebrare con gioia la Befana del

Poliziotto 2022”. – Così Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale dell’Fsp di Catanzaro,

commenta la manifestazione che, anche in questo inizio anno, vedrà la Segreteria Provinciale di

Catanzaro della Federazione Sindacale di Polizia promotrice della “Befana del Poliziotto”.

Un’edizione, quella del 2022, che ripercorre le tappe della tradizione con l’immancabile

appuntamento mattutino presso i reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Pugliese

nonché presso Oncologia Pediatrica del Ciaccio. Qui, nel pieno rispetto delle precauzioni

pandemiche e in accordo con gli Angeli che assistono i bimbi, verranno elargiti doni e sorrisi con la

speranza di alleviare per un po’ i nostri piccoli che soffrono. Nel pomeriggio dell’Epifania, il 6

gennaio, a partire dalle 16.30, alla presenza di personalità e rappresentanti istituzionali, nel pieno

rispetto delle norme di sicurezza anti pandemia, presso il Teatro Comunale di Catanzaro, inizierà la

maratona di divertimento, in cui non mancherà la “riflessione” e soprattutto “il ricordo”.

La manifestazione di quest’anno sarà dedicata alla memoria dei coniugi Aversa, il Maresciallo

Salvatore Aversa e la moglie Lucia Precenzano, a trenta anni dalla loro uccisione a Lamezia Terme.

Durante la manifestazione sarà ricordato il Commissario Capo Antonio Trotta, splendida persona,

ottimo Funzionario, scomparso nel dicembre scorso, lasciando un enorme vuoto fra le compagini

della Polizia di Stato catanzarese.

Al timone dello show gli immancabili “Rino & Giulio”, che presenteranno l’intera serata, cui

prenderanno parte artisti e intrattenitori di richiamo nazionale. Nel corso dell’evento particolare

riconoscimento verrà tributato ai poliziotti del Nucleo Volanti della Questura di Crotone resisi

protagonisti, unitamente a Vigili del Fuoco e Volontari, del coraggioso salvataggio in mare di

migranti in difficoltà nelle acque crotonesi. Parteciperà come ogni anno e concluderà la

manifestazione il v. Presidente Nazionale dell’ Fsp Franco Maccari che porterà i saluti e la vicinanza

della Segreteria Nazionale, presente in Catanzaro con Giuseppe Brugnano da sempre propulsore

dell’iniziativa. “Credo sia anche importante mantenere la continuità della tradizione- continua

Rocco Morelli – intesa come perno fondamentale per far emergere ricordi, testimonianze,

amicizie magari trascurate nel corso dell’anno per impegni eccessivi e per le forti tensioni

connesse al nostro servizio. Il Sindacato ci tiene perché soprattutto ci tengono i poliziotti e le loro

famiglie che si stringono in un momento di vicinanza a chi soffre nel corpo e nello spirito. La

manifestazione vuole inoltre essere pretesto per manifestare l’assoluta riconoscenza dei poliziotti

catanzaresi verso medici, infermieri, operatori socio sanitari e personale amministrativo dei

nosocomi catanzaresi continuamente impegnati a combattere senza sosta un nemico invisibile

che sta segnando da anni le nostre vite. A costoro dedichiamo la “Befana Fsp del Poliziotto” con

tutta la gratitudine e la stima dei poliziotti e delle loro famiglie per l’enorme sforzo profuso per la

salvaguardia della nostra salute.”