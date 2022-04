Catania, le uova di cioccolato Ail a sostegno della ricerca

Ogni uovo custodisce un sogno: aiutaci a realizzarlo”, questo il titolo della nuova campagna AIL (Associazione Italiana contro Leucemie Linfomi e Mieloma) per la raccolta fondi destinata alla ricerca scientifica.

#Maipiùsognispezzati è lo slogan che quest’anno accompagnerà la vendita delle uova di cioccolato in occasione dell’imminente Pasqua. Anche questa volta, infatti, nelle piazze italiane verranno allestiti gli stand dell’Ail, dove sarà possibile acquistare il simbolo pasquale – al cioccolato al latte o fondente nella confezione da 350 grammi – il cui ricavato sarà destinato alla ricerca, che negli ultimi 30 anni ha fatto enormi passi avanti, aiutando a migliorare la qualità delle cure e aumentando notevolmente le possibilità di guarigione.

Nel dar seguito all’iniziativa, Ail Catania sarà presente nel capoluogo etneo i prossimi venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 aprile in piazza Giovanni Verga, in Corso Italia (nell’area adiacente alla chiesa Cristo Re) e in via Etnea (all’altezza del civico 284): tutti e tre i giorni a partire dalle ore 9 alle 19. La domenica, un altro stand sarà allestito in piazza Lucia Mangano a San Giovanni La Punta (CT), dalle 9 alle 12. Inoltre, l’Associazione sarà attiva anche all’ospedale Policlinico di Catania – fino a esaurimento scorte – a partire dal 28 marzo, dalle 9.30 alle 12.30.

La donazione potrà essere effettuata anche su ordinazione – via telefono e online – con possibilità di ritiro in uno dei punti previsti o consegna a domicilio. Per maggiori informazioni consultare il sito di Ail Catania.