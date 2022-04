Autismo, l’assessore Locatelli: Cascina Cristina di Cantà sarà la prima ‘Community Farm’ in Lombardia

Cascina Cristina è un progetto di Abilitiamo onlus, associazione nata nel 2017 da familiari di persone con disturbi dello spettro autistico. La struttura è integrata con il territorio urbano di Fecchio (località di Cantù) e si trova di fronte alla Parrocchia di San Carlo e all’annesso oratorio.

In occasione dell’open day organizzato in occasione dell’imminente termine dei lavori di restauro conservativo di Cascina Cristina sono intervenuti Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia e Fabrizio Turba, sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio regionale. “Si tratta di un bellissimo progetto, finanziato da Regione Lombardia insieme a Fondazione Cariplo, che sarà ultimato a breve – ha dichiarato l’assessore – e che vedrà nascere la prima comunità abitativa sul modello della ‘community farm’ per la presa in carico di giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico nel territorio dell’Insubria e della Brianza. La struttura, destinata a diventare un punto di riferimento per il territorio comasco, è quasi pronta ad accogliere 14 adulti autistici a media e alta complessità e ad ospitare anche un centro diurno dove 15 persone potranno svolgere attività lavorative, ricreative e sportive. Al suo interno troverà spazio anche uno sportello psicologico per dare supporto alle famiglie e un centro per formazione specializzata per operatori del settore”.

“Questa struttura – ha sottolineato Turba – è uno straordinario esempio di inclusione sociale e di promozione dell’autonomia, due aspetti importantissimi per il miglioramento della qualità di vita delle persone con autismo. Regione Lombardia è orgogliosa di avere sul proprio territorio progetti di questo tipo, che sono esattamente quello di cui abbiamo bisogno per garantire un futuro migliore alle persone che soffrono di questi disturbi e alle loro famiglie. L’auspicio è che, in futuro, modelli come questo possano essere replicati anche altrove: l’istituzione regionale non farà mai mancare il proprio sostegno a realtà come questa e continuerà a lavorare a fianco delle associazioni e delle famiglie per realizzare progetti di vera inclusione”. (LNews)