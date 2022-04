Cultuna dell’allattamento. Non solo nutrizione

Prepararsi al momento dell’allattamento, che non è semplice nutrimento, ma anche e soprattutto relazione, imparando a prevenire, già durante la gravidanza, eventuali problematiche, come le ragadi in corvo mammario e la mastite, esperienze fastidiose e dolorose per la neo mamma e, spesso, motivo di interruzione. Come prevenirle e come trattarle? A dare risposte utili a questo interrogativo, all’interno del percorso multidisciplinare di accompagnamento alla genitorialità promosso da iGreco Ospedali Riuniti sono la neonatologa e la psicologa, tra le figure professionali coinvolte per Genitori si diventa. La 15esima edizione del corso partirà da venerdì 22 aprile.

È quanto fanno sapere dal reparto di ostetricia e ginecologia della sede operativa Sacro Cuore, Maria Cecilia Gioia, psicologa esperta in perinatalità e psicoterapeuta, la neonatologa Maria Pia Galasso e l’ostetrica Carla Zupo, sottolineando che il percorso è consigliato alle donne che si trovano dalla 23esima settimana al sesto mese di gravidanza.

Le iscrizioni a Genitori si diventa scadono giovedì 21. Per partecipare occorre scrivere a percorsodiaccompagnamento@igrecospedali.it. Una volta inviata la mail di prenotazione le partecipanti riceveranno il modello di autorizzazione al consenso dei dati personali, da compilare e restituire firmato con le indicazioni sul pagamento.

I temi saranno affrontati con l’equipe formata da psicologi, infermiere ed ostetriche, nel percorso incentrato su dialogo, confronto ed ascolto, nel corso degli appuntamenti che avranno una durata di circa due ore e che si terranno sulla piattaforma online Zoom.L’obiettivo era e resta quello di promuovere la salute delle donne in gravidanza, riconoscere ed intervenire in caso di campanelli d’allarme e patologie e favorire la salute del neonato.

Quando le mamme si ascoltano (psicologa psicoterapeuta). Perineo e respiro (ostetrica). Movimento e rilassamento (ostetrica). Diventare papà: questione di pancia? (psicologa-psicoterapeuta).Genitoriin contatto (ostetrica e neonatologa). Il triangolosi… l’avevamo considerato?! (psicologa psicoterapeuta). Travaglio: come affrontarlo (ostetrica). Allattamento materno ed eventuali problematiche: ragadi in corvo mammario e mastite, come prevenirle e come trattarle (neonatologa). Ecco i temi che saranno trattati.