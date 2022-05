169a Mostra al Museo Ugo Guidi

Il Museo Ugo Guidi – MUG di Forte dei Marmi realizza il 169mo evento d’arte presentando l’esposizione INCONTEMPORANEA 2022.

La mostra a cura di Vittorio Guidi e Giacomo Mozzi, con presentazione critica di Lodovico Gierut, sarà inaugurata al Museo Ugo Guidi sabato 7 maggio 2022 alle ore 17.



INCONTEMPORANEA 2022 è un format pensato come una presentazione di più cataloghi ed opere, esposte in una mostra, in contemporanea. Un gioco di parole che vuole riunire artisti contemporanei provenienti da molte parti d’Italia che hanno visto i loro cataloghi pubblicati e curati da Silvia Landi e, attraverso una mostra, presentati al pubblico nello stesso momento dell’esposizione al Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi.

Dopo il successo di questo format a settembre 2021 ritorna al Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi INCONTEMPORANEA, targata 2022, con numerosi artisti, libri ed opere da poter ammirare all’interno della casa museo.



Silvia Landi ha curato i libri biografici che raccontano la storia degli artisti in mostra; ognuno con le sue opere e le sue emozioni, il suo stile. Questa è una vera e propria ricerca da parte dell’autrice che si concretizza all’interno di tutti i volumi.

Ogni artista ha la sua storia, il suo stile ed un suo modo di lavorare ed affrontare l’arte; artisti che allo stesso tempo, in diversi luoghi, lavorano, immaginano e creano in questo enorme contenitore artistico che è l’arte contemporanea.



La mostra INCONTEMPORANEA 2022 che si inaugurerà sabato 7 maggio dalle ore 17.00 al museo Ugo Guidi è un esperimento sull’arte: una presentazione degli artisti a cura del critico e giornalista Lodovico Gierut, con critica delle opere esposte unita alla presentazione dei libri, per far conoscere al pubblico, nel rispetto delle norme anti covid vigenti, in maniera più approfondita, i creatori delle opere che potranno ammirare esposte nella mostra. Un connubio artistico tra un maestro del passato come Ugo Guidi e gli artisti contemporanei presenti.



Tutto questo e molto altro è INCONTEMPORANEA 2022, perché si sa, quando si parla di arte e soprattutto di arte contemporanea e di creatività non si sa mai cosa si potrebbe creare.

Gli artisti presenti sono: Roberto Bellucci da Napoli, Augusto Arrotta da Messina, Fulvio De Sanctis da Ostia Antica, Maurizio Ganzaroli da Ferrara, Pietro Serra da Nurachi (Sardegna), Mattia Morelli da Roma, Stefano Mazzolini da Parma, Idilio Galeotti da Modigliana (Forlì), Mariano Tomasi da Altopiano della Vigolana (Trento), Paolo Giacomello da Verbania, Lorenzo Bocca da Soresina (Cremona), Fabiana Toffano da Venezia, Boris Gatto da Treviso, Sandra Ghedi da Lonato del Garda (Brescia).



La mostra INCONTEMPORANEA 2022 nasce da un’idea di Silvia Landi, curatrice dei libri – cataloghi di tutti gli artisti. La curatela al Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi, via Matteo Civitali 33, è di Vittorio Guidi e Giacomo Mozzi.



La critica è a cura di Lodovico Gierut.