Vacanza estiva nella natura al Natur Camping Lärchwiese.

Nell’area vacanze di Rio Pusteria, è luogo ideale per chi ama libertà e comfort in montagna.

La Famiglia Fischnaller ha recentemente inaugurato a Valles, nell'area vacanze sci & malghe Rio Pusteria, il Natur Camping Lärchwiese, suggestivo campeggio immerso nella pura e caratteristica natura della regione.

Grazie alle peculiarità di questa località, che la rendono zona particolarmente vocata al turismo sia estivo che invernale, il Natur Camping Lärchwiese accoglie i suoi ospiti 365 giorni l’anno: area incontaminata e luogo dove, con facilità, si può coniugare al relax la giusta dose di dinamismo, spaziare tra una ricca rosa di alternative che vanno dalle piacevoli passeggiate tra i boschi alle escursioni più impegnative, dallo sci di discesa alle ciaspolate in compagnia. Se poi si desidera godere appieno del contatto con la natura, il Natur Camping Lärchwiese è la scelta ideale.

Il Natur Camping Lärchwiese sorge a Valles, a pochi passi dalla cabinovia Jochtal che conduce ad un vero paradiso di escursioni per gli amanti della vacanza sportiva, e si estende su una superficie di quasi 3 ettari. Vanta oltre 90 piazzole di metratura variabile, dai 50 ai 160 metri quadrati, e ogni piazzola include anche il posto per un’auto.





Qui, gli ospiti, vivono la vera esperienza della vita in campeggio godendo, al contempo, di ogni tipo di comfort e servizio di alto livello.

Per iniziare, tutte le piazzole del Natur Camping Lärchwiese dispongono di elettricità, allacciamento all’acqua potabile e agli scarichi per i rifiuti, accesso tv, radio e Sky nonché wifi gratuito; vi è poi l’accoglienza in reception, attiva tutta la giornata dalle ore 7 alle 22, con personale preparato e disponibile a soddisfare le necessità degli ospiti.

Vi è poi un punto vendita in cui poter acquistare beni alimentari e di altro genere, nonché graziosi souvenir in stile altoatesino. Chi non ama dedicarsi alla cucina durante la propria vacanza, può comodamente usufruire del punto ristoro con il doppio servizio di pizzeria e ristorante, quest’ultimo con una proposta tutta in stile altoatesino e regionale. Sia le pizze che i piatti della cucina, in aggiunta, possono essere ordinati anche da asporto ed essere consumati comodamente alla propria piazzola, godendo così di maggiore intimità: soluzione partica e veloce.

E ancora, al Natur Camping Lärchwiese gli ospiti possono usufruire di due spaziosi impianti sanitari con ampie docce, WC, accessibili a tutti e senza barriere, lavabi, bagni e salette per bambini in cui potersi occupare dei propri piccoli in completa riservatezza.

Chi lo desidera, può prenotare invece i bagni privati, questi ultimi a pagamento, con doccia, WC, bidet e lavandino. A pasti terminati, è a disposizione degli ospiti la sala per il lavaggio delle stoviglie e, soprattutto per i soggiorni più lunghi, la lavanderia con stenditoio per l’asciugatura della biancheria.

Non è tutto, i bambini possono trascorrere momenti di riservatezza e scegliere se giocare all’interno, nell’ampia sala giochi attrezzata, oppure nel parco giochi outdoor con ruscello e laghetto, dilettandosi tra scivoli e altalene, il tutto sempre in sicurezza in quanto il campeggio è per tutto il perimetro delimitato da un recinto.

Il Natur Camping Lärchwiese si distingue per la sua struttura quasi interamente in legno di larice locale, capace di inserirsi in maniera estremamente discreta ed armoniosa nel contesto naturale che la circonda; la stessa famiglia Fischnaller, infatti, desidera offrire ai suoi ospiti la possibilità di sentirsi accarezzati dall’incontaminato ambiente circostante, sia all’esterno che all’interno del campeggio, offrendo i comfort migliori e al contempo risultando rispettosi l’ambiente e della vita che lo abita.