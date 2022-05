A Tirolo si spicca il volo

Tirolo sarà il luogo deputato per la prima edizione del Salewa Hike & Fly Trophy, l’evento sportivo promosso da Salewa, che combina Speed Hiking e parapendio. Il 16 luglio 2022 si riuniranno in questo meraviglioso borgo dell’Alto Adige numerosi appassionati di questa disciplina, dal principiante con una buona esperienza di volo in ambiente alpino al professionista, per cimentarsi in un percorso di 40 o 80 km, in base alla categoria. La funivia Alta Muta (Hochmuthbahn) di Tirolo, con una bellissima vista panoramica su Merano e la Val d’Adige a 650 metri, sarà il punto di partenza e di arrivo della competizione, che offrirà, nel corso della giornata, uno spettacolo unico e imperdibile con i 100 variopinti parapendii dei partecipanti sospesi sulla conca del meranese.





Ideatori e organizzatori dell’evento sono i parapendisti Aaron Durogati e Paul Guschlbauer, atleti di Hike & Fly che hanno voluto creare una competizione per questa disciplina, in cui gli appassionati si possono confrontare sullo stesso percorso insieme ai professionisti.

Le categorie in cui gli atleti (max 100) potranno registrarsi entro il 10 luglio sono 4:

FUN, per coloro che partecipano non tanto per il risultato quanto per la soddisfazione personale di aver fatto questa esperienza e la volontà di progredire nella disciplina dell’Hike & Fly;

TOUR, per atleti esperti di parapendio, allenati e con buona resistenza, che mettono la sfida in primo piano;

HERO, categoria valida per chi ha come obiettivo primario la competizione sportiva e la miglior prestazione personale;

PRO, per atleti che hanno partecipato alle precedenti edizioni della Red Bull X-Alps e ai professionisti del settore.





Sempre a Tirolo, in quanto location protagonista di questo evento, alle 20.30 del 16 luglionella piazza in centro al paese, dietro l’ufficio turistico, si terranno anche la cerimonia di premiazione delle varie categorie con cibo e bevande offerte da Adlerhorst, il club di parapendio di Tirolo, e la festa finale con musica Rock a cura di William T. Il grande parcheggio di fianco alla piazza potrà accogliere le centinaia di spettatori di questa iniziativa.





