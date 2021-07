SEATTLE E LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Luci. Fotocamera. Moda. Step & Repeat, concorso di fashion reality ospitato su Tik Tok primo nel suo genere, sta convogliando l’attenzione sulle passerelle virtuali di tutto il mondo. Creato da Glamhive e dai teorici precursori della moda in Mary Kay Global Design Studio, il concorso eleva i professionisti di guardaroba, maquillage […]

SHENZHEN, Cina--(BUSINESS WIRE)--Recentemente è uscita una serie di documentari sull’innovazione globale (https://www.huawei.com/en/facts/voices-of-huawei/innovation-documentary) prodotti dal colosso tecnologico cinese Huawei. Questa azienda è ormai nota in tutto il mondo per il suo impegno a ritornare al top nonostante le pesanti sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Huawei ha rivendicato la sua posizione centrale sulla scena tecnologica globale diventando […]

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--YOOBIC, il luogo di lavoro digitale per i team sul campo, oggi ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento di serie C da 50 milioni di dollari USA guidato da Highland Europe, una società di investimenti per la crescita che supporta società software e tecnologie di largo consumo caratterizzate da una cospicua […]